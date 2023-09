Ad Osmate si fa festa con la Sagra della zucca

Osmate si tinge di arancione anche quest’anno per la Sagra della zucca. Una vera tradizione della Pro Loco di Osmate che si rinnova sabato 23 e domenica 24 settembre con due giorni di festa per grandi e piccoli tutti dedicati al celebre frutto autunnale.

Si comincia sabato 23 settembre alle 12.30 con il pranzo dedicato agli over 70 con menù speciale. La festa riprende alle 19 con lo stand gastronomico per tutti e la musica della Futura Band.

Domenica 24 settembre la giornata parte alle 9 con il mercatino artigianale. Per l’occasione, l’intero paese viene chiuso al traffico e diventa un’unica grande area pedonale. Alle 11 è in programma “mercante in gioco”: il mercatino dei bambini. Lo stand gastronomico per tutti è aperto dalle 12 e dalle 19. In serata si balla con Beppe e la sua musica anni ’60-’70-’80.