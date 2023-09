Blitz nei boschi dello spaccio fra Varese e Como

Nel pomeriggio di lunedì 11 settembre nell’area boschiva del “Parco Pineta”, ricadente nel territorio dei comuni di Appiano Gentile, Veniano, Oltrona San Mamette, Beregazzo con Figliaro ed Olgiate Comasco, in contemporanea con analoga attività svolta dalla Questura di Varese nella zona del parco di propria competenza, è stato attuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto dell’attività di spaccio in ambito boschivo.

Le attività, svolte in questa provincia, coordinate dal Dirigente della dipendente Squadra Mobile, hanno visto l’azione congiunta di personale della Questura, della locale Squadra Mobile, di 3 unità operative automontate del R.P.C. di Milano, di due unità cinofile della Polizia di Stato della Questura di Torino e di una unità cinofila della Guardia di Finanza, di appartenenti alla Guardia di Finanza di Como ed operatori dei Comandi della Polizia Locale di Appiano Gentile (CO) e di Oltrona San Mamette (CO).

Nel corso delle operazioni sono stati complessivamente controllati 191 soggetti, 31 dei quali positivi in banca dati SDI, sono state controllate 115 autovetture e sono stati inoltre denunciati in stato di libertà due cittadini di origine marocchina, uno di 35 anni e l’altro di 23, in Italia senza fissa dimora, rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza delle norme sul soggiorno. Personale della Polizia locale ha rilevato 8 sanzioni amministrative al Codice della Strada e ha proceduto al fermo amministrativo di un veicolo.