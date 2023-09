Dal centro alla Boschina: la GallaRunTen svela percorso e nuova maglia

A Gallarate c’è già quasi l’entusiasmo della vigilia, anche se manca una settimana. È il grande appuntamento di fine estate della Giornata dello Sport (16-17 settembre, quest’anno con ben 55 stand e società) e della corsa GallaRunTen, con due diversi percorsi da fare per sport ma anche per solidarietà.

A una settimana di distanza viene svelata la nuova maglia e anche il percorso. «Un percorso nuovo che tocca più le zone verdi della città» racconta Fabio Restelli del Comitato organizzatore. Toccando sempre due punti fissi, la partenza da piazza Garibaldi e l’arrivo al Maga, la realtà che davvero caratterizza la nostra cittadina».

Il percorso 2023 prevede appunto il via di entrambi i percorsi dalla piazza nel centro, l’attraversamento del centro storico e di piazza Risorgimento.

Dalla zona di via Carducci i due percorsi si separano, con quello breve (5km) che punta subito verso la zona dell’ospedale e di qui al Maga. Mentre il lungo (10 km) va verso i licei, risale la costa di Crenna e raggiunge la Boschina, per poi proseguire sull’asse di via Egeo, passare il cavalcaferrovia verso Ronchi, costeggiare il Camelot e il Parco Bassetti.

I due percorsi si riuniscono in via Palestro, passano da via Ferraris e via Agnelli, per poi concludere appunto al museo Maga (clicca qui per l’immagine di grandi dimensioni).

«Anche solo venendo a fare una passeggiata si darà una mano alle associazioni del territorio che tanto fanno per la nostra città» dice il sindaco Andrea Cassani, al fianco dell’assessora allo sport Claudia Mazzetti, impegnata nell’organizzazione della più ampia Giornata dello Sport.

Il contributo della GallaRunTen ogni anno va a realtà attive a Gallarate e non solo: «Quest’anno abbiamo identificato come realtà Real Eyes con Daniele Cassioli, la San Vincenzo che aiuta le persone in stato di disagio e l’associazione Ama il tuo cuore» racconta ancora Fabio Restelli.

Gli organizzatori promettono «tante sorprese che sveleremo man mano», ma già raccontano qualcosa. «Ci sarà come madrina d’eccezione Vittoria Fontana», sprinter plurimedagliata. Altra chiucca svelata, la prima composizione del pacco gara, che comprenderà «un biglietto gratuito per il Maga» ma anche la Cinelandia Card e una serie di gadget Carrefour (Cinelandia e Carrefour sono gli sponsor della giornata).

Ci sono già 200 iscritti, è ancora possibile farlo (qui link diretto) e il pacco gara e il pettorale potranno essere ritirati già sabato nel corso della Giornata dello Sport.