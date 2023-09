Eventi per bambini nel weekend del 29 e 30settembre e 1 ottobre tra Varese e provincia

A cavallo tra i mesi di settembre e ottobre questo fine settimana offre ai bambini tante occasioni di gioco in natura alla scoperta di colori, animali e sapori d’autunno. E poi spettacoli, feste ed esplorazioni per divertirsi in famiglia e anticipare la festa dei nonni che ricorre lunedì 2 ottobre.

EVENTI

VARESE – Domenica 1 ottobre all’oratorio di Capolago si celebra la Giornata della meraviglia con spettacoli, laboratori, merenda e aperitivi per grandi e piccini in collaborazione con i quartieri di Bizzozero e Masnago – Scopri il programma

VARESE – Biblioteca dei ragazzi aperta, animazione e la ricostruzione del Villaggio di Harry Potter domenica per le vie di Biumo Inferiore in occasione della 24^ edizione della Festa d’Autunno – L’iniziativa

SESTO CALENDE – I clown di Vip Verbano festeggiano la XIX Giornata del Naso Rosso domenica 1 ottobre in piazza con giochi, balli, palloncini, truccabimbi, tanti sorrisi e abbracci – L’evento

MORNAGO – Torna AgriMornago, per rivivere atmosfera e sapori della vita in fattoria, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, nella nuova location dell’azienda Keracalor – Tutte le informazioni

TRADATE – Porte aperte al Centro didattico e all’EcoPlanetario del Parco Pineta domenica con sentieri, giochi e viaggi stellari nell’area protetta per adulti e bambini – Scopri il programma

VEDANO OLONA – Domenica 1 ottobre 2023, in onore della Festa dei Nonni alle ore 14, presso Villa Spech, ci sarà l’animazione per bambini con bolle di sapone, merenda e molto altro – Leggi di più

CAIRATE – La Gran festa di Cairate, torna anche il Camminar Mangiando . Stand, laboratori, mostre, sfilate: una domenica vivace a Cairate – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Sport e animazione per bambini per la Festa della Madonna del Rosario in oratorio per tutto il weekend anticipando la processione di sabato 7 ottobre – Leggi qui

MILANO – Lunedì 2 ottobre, a partire dalle ore 14, è prevista un’apertura straordinaria del 39° Piano Belvedere di Palazzo Lombardia e anche al grattacielo Pirelli da visitare nonni e nipoti insieme per la “festa degli Angeli Custodi” con animazione e musica per bambini – Come partecipare

STORIE E SPETTACOLI

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Domenica 1 ottobre alle ore 16.15 all’Auditorium di Maccagno lo spettacolo Lea per festeggiare i 10 anni della rassegna di Teatro per bambini Bim Bum Bam dal Comune e curata da Zattera Teatro. Ingresso gratuito – Scopri di più

SOMMA LOMBARDO – Sabato 30 settembre nella sala polivalente arriva la magia di Peter Pan, spettacolo scritto e diretto da Silvia Priori per il festival “Terra e Laghi” – Lo spettacolo

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO – Veicoli folli e foreste di alberi inventati in due albi illustrati per bambini carichi di fantasia scelti dalla libraia Laura Orsolini per i giovani lettori di VareseNews – Scelti per te

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Un pomeriggio di laboratori da favola domenica 1 ottobre dalle ore 15 alle 17,30 con C’era una volta al Castello di Masnago. In programma anche giochi e truccabimbi con La casa del Giocattolo Solidale per sostenere il progetto La tana della lucertola – Scopri di più

VENEGONO SUPERIORE – Sabato 30 settembre, a partire dalle 10, una mattinata di colori e creatività in biblioteca con Un mondo di carta, laboratorio con Nadia Chiesa per i bambini nella fascia di età 6-10 anni. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria – I dettagli

GALLIATE LOMBARDO – Ripartono sabato pomeriggio gli incontri per bambini Sulle ali della fantasia in Biblioteca, tra letture animate e laboratori – L’inizizativa

MORNAGO – Ateliervèlo ad Agrimornago anticipa Halloween con zucche vere da intagliare e colorare, zucche di carta e ghirlande naturali da creare e letture autunnali domenica 1 ottobre per grandi e piccini – Come partecipare

ANGERA – Oper day del Corpo musicale Santa Cecilia con la presentazione dei nuovi corsi di musica: appuntamento sabato 30 settembre in Sala Consiliare – Scopri di più

BAVENO – Letture in inglese in biblioteca. L’appuntamento è per la mattinata di sabato 30 settembre alle ore 11 – Leggi qui

GITE ED ESCURSIONI

GHIRLA-GANNA -Domenica pomeriggio Alfa propone a bambini e famiglie una passeggiata in Valganna di circa 3 km, dla Maglio di Ghirla alla Badia di Ganna, in compagnia delle letture di Parole in Viaggio e merenda finale. Evento gratuito, necessaria iscrizione – Come partecipare

BARASSO – Continuano le escursioni in Grotta Remeron seguite da un ricco pranzo al ristorante della Colonia Rossi. Appuntamento per tutte le domeniche di ottobre. La prenotazione è obbligatoria. Tutte le informazioni

INARZO – Domenica mattina i volontari della Lipu guidano i visitatori sui sentieri dell’Oasi della Palude Brabbia per partecipare all’EuroBirdwatching. Iniziativa adatta anche ai bambini dai 9 anni in su – Leggi qui

MAMMA E PAPA’

DAVERIO – L’apertura straordinaria del Magazzino delle Mamme in cerchio a Daverio è sabato 30 settembre dalle ore 10 alle 12. A disposizione mobili, attrezzatura e accessori per l’infanzia usati ma in ottimo stato per finanziare progetti di sostegno alla genitorialità – L’iniziativa

VARESE – Sabato 30 settembre nel Race Village della 7° Gran Fondo Tre Valli Varesine ci sarà un team di psicologi del centro Gulliver per rispondere alla domande dei genitori di ragazzi adolescenti – Scopri di più

VARESE – A Varese un incontro per parlare di disagio giovanile con don Claudio Burgio e Daniel Zaccaro. Un evento in sintonia con il protocollo stilato dalla Prefettura di Varese per la difesa dal disagio giovanile e dal bullismo – Tutte le informazioni

VARESE – Tanti gli eventi soprattutto on line dal 2 all’8 ottobre per la Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata da AID. La sezione di Varese propone un incontro gratuito su diritti e nuove opportunità – Leggi qui

PER TUTTI – Fine settimana di eventi a Varese in occasione della Granfondo Tre Valli Varesine. L’Università dell’Insubria celebra i 25 anni a Busto Arsizio con lezioni di cucina molecolare. A Maccagno con Pino e Veddasca torna per la sua 31esima edizione l’October Grap: musica, cibo e grappa a mille metri – Cosa fare nel weekend