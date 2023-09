Fattorie didattiche aperte domenica 24 settembre

In Lombardia si aprono le porte delle aziende agricole in occasione di Fattorie Aperte: l’iniziativa è in programma domenica prossima, 24 settembre, e tocca da vicino anche il territorio della provincia di Varese.

«Un comprensorio caratterizzato da un’agricoltura eterogenea e dalle mille sfaccettature, e per questo ancor più bella da scoprire attraverso i percorsi e le iniziative che verranno attivati» commenta Francesca Turconi, presidente di Terranostra Varese, l’associazione che riunisce gli agriturismi del territorio provinciale.

Un’occasione, quindi, per toccare con mano l’agricoltura del Varesotto e scoprire le sue coltivazioni, i suoi animali, le sue tradizioni agricole e i sapori degli agriturismi disseminati sul territorio che, dalla pianura a confine con il Milanese, si spinge fino ai laghi, alle montagne e al confine svizzero. Si tratta dell’appuntamento annuale con l’open day delle fattorie didattiche lombarde organizzato da Terranostra Lombardia: le imprese accoglieranno bambini e famiglie per una giornata all’insegna della vita in campagna, tra laboratori manuali, visite guidate, passeggiate e attività con gli animali.

Diverse le imprese che aderiscono all’iniziativa su tutto il territorio regionale e nel Varesotto: tra queste, la fattoria Canale di Azzate propone un pomeriggio in fattoria (ritrovo ore 15.30) con passeggiata nei boschi e nei prati intorno all’azienda e, a seguire, laboratorio creativo di realizzazione di fiori e foglie con materiali di recupero. Attitvità mattutine anche all’agriturismo Ai Boschi di Origgio: alle 9 sarà “Tradizione contadina” alla scoperta del mestiere del contadino tra lavoretti ed esperienze attive, di stalla in stalla, per imparare a conoscere gli abitanti della fattoria; il laboratorio sarà dedicato al “Tempo di granoturco”, con suoni e colori dal granaio e un laboratorio dove si insegnerà a conoscere da vicino la pannocchia, a sgranarla e a giocare con il materiale di scarto. All’Agricola Valticino di Lonate Pozzolo, laboratori didattici per grandi e piccini. Infine, anche presso l’azienda Il Vecchio Castagno sarà possibile vivere “una giornata insieme alla scoperta dell’agricoltura”.