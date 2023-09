“Terra e Laghi” arriva in riva al Lario con “Acqua Matta”

Il Festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” ritorna nel centro storico di Torno, sulla riva comasca del Lario, per lo spettacolo del teatro family “Acqua Matta”, di e con Cinzia Corazzesi.

Oh no! Tribolino ha combinato un guaio: ha consumato tutta l’acqua del paese di AcquaMatta per lavare il suo amico Tirapuzze; sua moglie, Ira Sonante, diventa furiosa a tal punto che lo obbliga ad andare in cerca dell’acqua per riparare al danno imminente. Tribolino, eroe/antieroe, parte così all’avventura, combinandone di tutti i colori.

Uno spettacolo di burattini per parlare del bene più prezioso: l’acqua.

Un racconto sul suo uso e abuso, dell’inquinamento e del valore infinito che essa può avere, soprattutto quando non c’è; i burattini, naturalmente, lo fanno a loro modo, con la comicità e la satira che li contraddistinguono, senza dimenticare le immancabili gag e bastonate!

È un viaggio dentro le fiabe e leggende del Mediterraneo come le storie di Giufà, i racconti della tradizione siciliana di Giuseppe Pitrè e le fiabe italiane di Calvino; inoltre Pulcinella, le Guarattelle Napoletane e la cruda e grottesca comicità di Gargantua e Pantagruel, personaggi inventati da Rabelais nel 1500, sono di ispirazione per lo sviluppo della linea comica di questa avventura.

16 SETTEMBRE – TORNO (CO) ORE 21.00 – CENTRO STORICO Teatro Family

NATA TEATRO (AR)

ACQUA MATTA

Di e con: Cinzia Corazzesi

In caso di pioggia: palestra comunale