Eventi per bambini nel weekend del 6, 7 e 8 ottobre tra Varese e provincia

Giornate di autunno, meraviglia e di famiglie al Museo in questo primo weekend di ottobre che offre alle famiglie feste da celebrare all’aperto, laboratori a tema e spettacoli di teatro o cinema grazie alle nuove edizioni delle rassegna per bambini.

EVENTI

VARESE – Partono sabato dal Villaggio Cagnola, in Rasa, i “Wild Camp” per famiglie promossi dal progetto Interreg InsubriaParks che ha messo in rete cinque parchi naturali del territorio. Per tutta la giornata attività per piccoli esploratori nel Parco del Campo dei Fiori – Come partecipare

CAZZAGO BRABBIA – domenica è in programma una Giornata della meraviglia diffusa in paese per accogliere i bambini di prima elementare tra laboratori, pranzo, giochi e musica tra vicoli e cortili – Qui tutto il programma

CROSIO DELLA VALLE – Una festa per l’inaugurazione del Parco giochi inclusivo di Crosio della Valle domenica pomeriggio nel giardino del Comune con attività ludiche e creative – Leggi qui

CASTELLO CABIAGLIO – Domenica il Mercato del Giusto iNperfetto celebra i dieci anni di vita del Condominio Solidale di Casa Betlem con una giornata dedicarta al fare comunità, tra giochi, laboratori, musica, artigianato e incontri – Tutte le informazioni

LUINO – “Sogni e Bisogni” all’Asilo Mariuccia ogni primo sabato del mese. A partire dal 7 ottobre un pomeriggio per famiglie con letture animate, merenda, e due laboratori, uno per i bambini e uno per i loro genitori assieme a psicologa e pedagogista per divertirsi e confrontarsi sui bisogni dei bambini e sulle sfide che la crescita comporta – L’iniziativa

TRADATE – Porte aperte al Centro didattico e all’EcoPlanetario del Parco Pineta che domenica festeggia l’arrivo dell’autunno tra caldarroste, laboratori, sentieri, giochi e viaggi stellari nell’area protetta per adulti e bambini – Scopri il programma

BUSTO ARSIZIO – Sabato e domenica fumetti saranno i protagonisti di un’intensa due giorni per appassionati e curiosi con laprima edizione di BAlloon-Festival del Fumetto con 21 tra i più grandi autori italiani dei maggiori fumetti – Il programma

ROVELLASCA – Domenica 8 ottobre alle 16 inaugurazione Parco le azalee con la nuova area giochi inclusiva di via della Moronera a Manera di Rovellasca. Al termine merenda per tutti – Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

BESOZZO – L’Amministrazione organizza un momento di festa e condivisione per celebrare i nonni in compagnia dei nipoti e dei genitori domenica 8 ottobre assieme a due eccentrici saltimbanchi e al loro spettacolo “Vladimir e Olga” – L’iniziativa

VARESE – La nuova stagione autunnale di CinemaKids parte domenica 8 ottobre al Nuovo con Elemental, l’ultimo successo della Disney – Pixar cheinsegna a riconoscere i desideri e a gestire le emozioni, soprattutto la rabbia – La rassegna

BUSTO ARSIZIO – Bambini e famiglie al Teatro sociale domenica pomeriggio per Cappuccetto Blues della compagnia Teatro Invito. Lo spettacolo è il primo della nuova edizione della rassegna Primi applausi, curata da L’Arca di Noe – Lo spettacolo

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO – Veicoli folli e foreste di alberi inventati in due albi illustrati per bambini carichi di fantasia scelti dalla libraia Laura Orsolini per i giovani lettori di VareseNews – Scelti per te

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – In occasione di di F@Mu, la giornata nazionale delle Famiglie al museo, Palazzo Cicogna ospita il laboratorio per bambini Un piccolo nido prezioso con l’artista Stefania Pellegatta, curatrice della mostra attualmente esposta nelle sale. Evento gratuito su prenotazione – Leggi di più

BODIO LOMNAGO – Laboratori creativi tessili di Mirabilia Project Domenica a Villa Bossi in occasione del Creanza Creative Market – Scopri il programma

VERGIATE – Domenica a Cuirone in occasione della festa “Funghi e zucche”, dedicata ai sapori dell’autunno per i bambini di tutte le età ci sono i Riciclattoli – Tutte le informazioni

INARZO – Domenica pomeriggio i volontari Lipu dell’Oasi della Palude Brabbia propongono a bambini e famiglie Bussole e Impronte, una gara di orienteering in cui sfidare altre famiglie lungo i sentieri della riserva, mettendo alla prova orientamento e conoscenza, anche sui funghi – Come partecipare

UBOLDO – Domenica al Parco dei Mughetti picnic e laboratori per bambini a partecipazione gratuita ma con obbligo di iscrizione – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Il Museo della Collegiata partecipa alla Giornata Nazionale Famiglie al Museo F@Mu e domenica propone ai bambini una speciale visita guidata ai suoi Tesori parlanti – I dettagli

GITE ED ESCURSIONI

BARASSO – Continuano le escursioni in Grotta Remeron seguite da un ricco pranzo al ristorante della Colonia Rossi per la Festa della polenta. La prenotazione è obbligatoria – Tutte le informazioni

INARZO – Domenica mattina i volontari della Lipu guidano i visitatori per Raccontar di Alberi, una passeggiata tra i sentieri della Riserva con lo sguardo rivolto ai giganti dei boschi – Leggi qui

TURATE – Sabato 7 ottobre l’appuntamento con “Puliamo il mondo”. Ritrovo: presso il cortile del Comune alle ore 8.30. Termine pulizia: alle ore 11.30 circa. Seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti – Scopri di più

MAMMA E PAPA’

ORINO – Si parla di genitori e disabilità con l’autore Francesco Cannadoro che sabato pomeriggio alla Cort di Matt presenta il suo primo romanzo Come bambini sotto il lenzuolo – Come partecipare

VARESE – Allattamento e lavoro: tutelare entrambi fa la differenza. Se ne parla sabato mattina al convegno promosso dall’ordine della Professione di Ostetrica all’auditorium convento dei frati cappuccini a Varese in occasione della Settimana mondiale per l’allattamento – I dettagli

VARESE – Tanti gli eventi soprattutto on line dal 2 all’8 ottobre per la Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata da AID. La sezione di Varese propone un incontro gratuito su diritti e nuove opportunità – Leggi qui

VARESE – Aperte le iscrizioni alla prima serata del ciclo “La famiglia come (forse) non l’avevi mai pensata” dell’Associazione di Promozione Sociale Essere Esseri Umani. Alla serata interverrà Matteo Selvini, che si occupa della presa in carico di adolescenti difficili, dei segreti familiari e di disturbi di personalità post-traumatici – Come iscriversi

CASTELLANZA – Iscrizioni aperte al corso per Genitori di futuri adolescenti, in partenza martedì 10 ottobre alla Corte del Ciliegio per il progetto Nuove Strade con il pedagogista dell’Università Bicocca Pierangelo Barone dell’Università Bicocca – Leggi di più

LEGGIUNO – Sabato 7 ottobre alle ore 20:30, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso ospita l’incontro “Dialoghi per i Bimbi della Guerra“, occasione di riflessione e testimonianza con Il Calun il Pimpa e tsei inviati di guerra. L’incontro, esaurito, sarà trasmesso sui social dell’associazione – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Feste e sagre dedicate ai funghi e alle zucche, incontri con autori e poeti, spettacoli di teatro e jazz: in provincia e nei dintorni tanti appuntamenti in questo fine settimana d’ottobre – Cosa fare nel weekend