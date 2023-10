“Laveno Stregata” per Halloween

L’appuntamento con Halloween a Laveno è in piazza Caduti del Lavoro, per una evento che comincia dal pomeriggio e prosegue per tutta sera

L’appuntamento con Halloween a Laveno è in piazza Caduti del Lavoro, per una festa “stregata” che comincia dal pomeriggio e prosegue per tutta sera.

L’evento “Laveno Stregata” comincia alle 15,30 con il laboratorio per realizzare “vestiti mostruosi”, dei costumi di Halloween . I bimbi verranno poi truccati , mentre a distribuire sorrisi sarà il gruppo stringhe colorate. Alle 17 shopping di halloween tra i negozi aderenti, che distribuiranno caramelle ai bambini.

Alle 18 protagonisti i balli di gruppo con “Danza la vita” mentre alle 19 è prevista una risottata “a tutta zucca”.

A seguire Halloween dance DJ Alex che proporrà musiche dagli anni ’80 ai 2000… Vin brûlé e cioccolata sono nel frattempo assicurati fino alle 23.30.

Per questo evento la Proloco ha ottenuto il patrocinio del Comune e desidera manifestare un

sentito ringraziamento per la partecipazione numerosa a: Laveno è Shopping, Asilo L. Scotti,

Danza per la vita, Stringhe colorate e Amici del Presepe Sommerso.