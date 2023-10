Lory Muratti con “Torno per dirvi tutto” a Lonate Ceppino

Approda al “Black Inside” di Lonate Ceppino lo spettacolo teatral musicale che racconta il doppio titolo (disco e libro) dell’oscuro autore di lago Lory Muratti.

Dopo una prima parte di tour che ha visto Lory Muratti esibirsi tra Europa e Italia, dalla Slovenia alla Sardegna e che ha portato lo spettacolo a conquistare il “Premio Rock Targato Italia” come “Miglior Live del 2023”, riparte in Ottobre il monologo-concerto di “Torno per dirvi tutto”. Questo il titolo del nuovo romanzo (Miraggi Edizioni) che ha ispirato l’omonimo album (Riff Records / the house of love / Freecom), disponibile in versione CD, musicassetta e in digitale. Un progetto dalla duplice anima che Muratti presenterà sabato 21 Ottobre al pubblico del Black Inside di Lonate Ceppino, culla della musica alternativa di Varese e provincia.

Quello di Muratti è uno spettacolo che esce dalle vesti del solo concerto per dare forma a una performance in equilibrio tra musica e parole dove il pubblico diventa protagonista di un viaggio condiviso in cui il palco sembra scomparire lasciando spazio alle due anime di un’opera fuori dal comune. Un disco di canzoni in cui oscurità e luce si inseguono mescolando i confini tra cantautorato, musica contemporanea e new wave e un romanzo di autofiction dalle tinte noir che ci racconta il “dono obliquo” della famiglia Muratti. Una storia intensa dove realtà e immaginazione sono separate da un filo molto sottile.

In “Torno per dirvi tutto” Muratti affronta temi intimi e profondi. Negli 8 capitoli del libro così come negli 8 testi delle canzoni (che condividono luoghi, atmosfere e personaggi) il musicista, scrittore e attore intreccia vissuto e finzione per raccontare una storia in equilibrio tra ombra e speranza, morte e rinascita. Sullo sfondo si alternano le città e i paesaggi di un’antica Mitteleuropa che ancora resiste fra le pieghe del tempo. Tappe nella storia, ma anche nel viaggio dell’artista che per scrivere il romanzo e i testi dell’album ha a lungo soggiornato a Praga, Vienna, Parigi e sul Lago di Bled in Slovenia.

Un appuntamento, quello con Muratti al Black Inside, che si preannuncia sin da ora come un’occasione molto speciale e da non perdere. La serata si aprirà infatti con un aperitivo-cena accompagnato da suggestioni sonore ispirate al libro e da incursioni performative di ospiti speciali in un’atmosfera crepuscolare che Paolo Zangara e lo staff del locale, costruiranno per completare idealmente il viaggio dentro questa storia affascinante e notturna. Sarà quindi il momento dell’atteso live dove sul palco insieme a Muratti (pianoforte, chitarra, voce e voce narrante) vedremo il sodale Jama Ferrario alla chitarra e per la prima volta con loro la polistrumentista Francesca Morandi al basso e ai sound design. Una formazione d’eccezione in grado di amplificare ulteriormente le emozioni che questo show ha già dimostrato di saper regalare.

Dopo il concerto è previsto un after-show a cura del laboratorio creativo “the house of love” con firma-copie di libro e disco, musiche diffuse che continueranno a far viaggiare la mente e nuove suggestioni tra le quali sarà possibile cullarsi incontrando l’artista e i suoi musicisti come avvolti dall’atmosfera di uno speakeasy lontano nel tempo.

MURATTI BIO

Lory Muratti è lo pseudonimo di Andrea Tiberio: musicista, scrittore, regista, attore e Dj.

Nato e cresciuto tra i laghi lombardi, firma per diversi anni i suoi lavori come “Tibe” facendosi conoscere nel mondo alternative rock italiano grazie al sound fortemente evocativo con cui caratterizza le sue produzioni.

Nel 2005 pubblica il primo romanzo “Valido per due” (edito da Mondadori) che si traduce in un tour di spettacoli in equilibrio tra letteratura, musica e teatro attraverso i quali costruisce le linee guida di quella che, da lì in avanti, diverrà la formula principale dei suoi spettacoli dal vivo.

Con il libro e disco “Hotel Lamemoria” (Mondadori/Warner, 2007) e con i successivi titoli “Scintilla” (Feltrinelli/Mescal, 2013) e “Lettere da Altrove” (Riff Records/Rockol/the house of love, 2020), traccia i contorni di un nuovo modo di coniugare musica e narrativa che si fondono nelle sue opere come due anime della stessa creazione. Suoi racconti compaiono inoltre in antologie edite da Baldini&Castoldi e Skira.

Sul fronte visivo si occupa di video-arte, videoclip musicali e visual storytelling nel mondo del marketing. Vestendo i panni di Dj/Vj e direttore artistico ha creato negli anni contenuti live per brand come BMW, Citroën, Heineken, Nokia e si è esibito in club ed eventi internazionali quali “Return to New York” a Londra, “Ballo del Doge” a Venezia e “Burning Man” nel deserto del Nevada.

Le sue installazioni come sound designer lo hanno portato fino a “Luminale Frankfurt 2010” e “Biennale di Venezia 2011”. L’unione dell’espressione musicale, letteraria e visiva è la chiave di lettura che soggiace alla sua produzione dando vita a un universo di opere indipendenti, ma sempre profondamente interconnesse.

Sviluppa i suoi progetti all’interno del laboratorio creativo “the house of love”, casa di produzione audio/video che dirige in un ex ricovero barche affacciato sulle sponde del Lago di Monate in provincia di Varese. Fra i molti artisti con cui ha collaborato o diviso il palco figurano: Andrew Fletcher from Depeche Mode, Bluvertigo, Daddy G from Massive Attack, Emidio Clementi, Garbo, Gary Dourdan, Guano Apes, Howie B, Krisma, Leo Abrahams, Lorne Lanning, Luca Missoni, Marlene Kuntz, Principe Maurice, 2 Many Djs.

BLACK INSIDE

Via Primo Maggio 2

Lonate Ceppino (VA)

* Apertura Porte: 19:00

* Inizio concerto: 21:30

* Biglietto: 10 euro

* Ingresso riservato ai soci CSEN

La tessera ha durata annuale al costo di 5€ e consente di accedere a tutti gli eventi del Circolo Black Inside

Info Live & Prenotazione Tavoli:

347.5430118

info@thehouseoflove.net​