Riparte la scuola dei cuccioli di CIAC, per imparare giocando

CIAC, associazione sportiva dilettantistica nata con lo scopo di promuovere una corretta cultura cinofila basata sul rispetto e la relazione con il nostro amico a 4 zampe, affiliata alla Uisp, ha come obiettivo il benessere del cane e il rispetto della sua individualità e delle sue esigenze e la relazione con il suo proprietario.

Ciac crede che tutti i comportamenti emessi (sia umani che animali) siano dettati da un’emozione, che sia gioia, timore, paura, tristezza, sicurezza, e che questa emozione si esprima attraverso specifiche posture corporali e specifici comportamenti. Per modificare i comportamenti ritenuti scorretti o invalidanti è necessario cambiare le emozioni e le convinzioni che li innescano.

Un cane sereno ed equilibrato si nutre sostanzialmente di emozioni positive, e lo scopo di un buon educatore è proprio quello di “accendere” queste emozioni nella vita quotidiana, nelle attività che gli verranno proposte e nelle situazioni di relazione ed interazione con le persone e l’ambiente in genere. Il 28 ottobre, a Daverio, riparte un classico della proposta cinofila di CIAC, Asd affiliata alla Uisp, la “scuola cuccioli” destinata ai piccoli amici a 4 zampe dai 2 ai 6 mesi.

Il corso si articola in 8 incontri della durata di un’ora e mezza. Il programma è improntato sulla corretta socializzazione con altri cani, tassello fondamentale per l’adulto che un domani sarà capace di comunicare e mediare nelle interazioni intraspecifiche. Si affronterà la corretta socializzazione con l’uomo e con gli stimoli

ambientali. Si imparerà a creare e consolidare il corretto legame di attaccamento con la famiglia che accoglie il piccolo, andando a prevenire ad esempio l’iper-attaccamento e le problematiche legate al distacco.

Altri obiettivi sono incoraggiare le buone abitudini nella gestione in casa del cucciolo prevenendo comportamenti indesiderati. Creare percorsi sensoriali ed esercizi volti a migliorare la propriocezione del piccolo. Imparare i primi rudimenti dei comandi di educazione base, per una corretta gestione del cucciolo in diversi contesti. Il tutto con modalità di apprendimento ludico, che non prevede nessuna forma di coercizione e che coinvolge tutta la famiglia che vive con il cucciolo. E per finire, in vista dell’inverno e in caso di maltempo, CIAC mette a disposizione un campo coperto confortevole.

Per iscrizioni: www.ciac-varese.it