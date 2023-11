Partono i lavori di rinnovo della Poste di Comabbio

L’ufficio postale di Comabbio, da martedì 28 novembre sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede è infatti inserita nell’ambito di “Polis – casa dei servizi digitali”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.

In tutti gli uffici postali, oltre a lavori di manutenzione ordinaria, ci saranno lavori di ammodernamento che interesseranno le postazioni di lavoro e la sala al pubblico. Dal 28 novembre e indicativamente fino a fine dicembre l’ufficio postale non sarà pertanto operativo.

Durante il periodo di chiusura per tutta la durata dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Comabbio la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Marcallo sito in via Prandoni 25, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle ore 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Saranno inoltre disponibile gli uffici postali di Varano Borghi sito in via Trieste 4, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle ore 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 e di Gavirate, sito in via Ticino 1, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle ore 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Entrambi gli uffici sono anche dotati di Atm Postamat fruibile H24.