Eventi per bambini nel weekend del 15, 16 e 17 dicembre tra Varese e provincia

VARESE – Presepe vivente, mangiafuoco e Sacco di Natale per scambiarsi i doni sono solo alcune delle iniziative in programma domenica pomeriggio per la Festa di Natale di Capolago – Il programma

ANGERA – Un sabato di festa in Azienda agricola Zigaglio con le delizie natalizie, regali per i bambini e divertimento per tutta la famiglia. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.30 in Piazza Giacomo Matteotti n.2, nel cortile dell’azienda agricola. Babbo Natale arriverà… in moto e con lui ci saranno gli Elfi. Tutte le informazioni

AZZATE – Dalla cioccolata, tè e Vin Brûlé offerte dal gruppo Alpini Azzate alla rinomata Pasticceria Albini con i suoi panettoni artigianali, dolce Varese, brutti&buoni e molto altro: domenica 17 dicembre sarà all’insegna dell’Home Made, con l’ottava edizione del Mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco Azzate. Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Le Lucine di Natale a Leggiuno: ecco tutte le informazioni per l’edizione 2023. Dove parcheggiare, orari, prenotazioni, calendario eventi e novità dell’evento visitabile sino al 7 gennaio – Tutte le informazioni

GALLARATE – Rombo di motori a Gallarate: torna l’appuntamento con la sfilata di Babbo Natale in moto. I centauri del Motoclub Cascinetta raggiungeranno piazza Libertà a Gallarate e distribuiranno dolcetti e panettoncini ai bambini presenti. In piazza anche la casetta dove imbucare le letterine – Tutte le informazioni

DUMENZA – Tutto pronto per festeggiare il Natale Tucc Insema

Mercatini, giri in pony, truccabimbi e musica sono solo alcune delle proposte per la festa di domenica 17 dicembre – Il programma

VARESE – Ai giardini Estensi di Varese si è accesa la meraviglia del Natale. Lo spettacolo di proiezioni, inaugurato nella sera dell8 dicembre, continuerà tutte le sere fino al 17 gennaio 2024, da ammirare dal parco. Animerà tutti i 90 metri delle bellissime facciate di Palazzo Estense – Tutte le informazioni

MALNATE – Piazza delle Tessitrici a Malnate per una domenica si trasforma ne “Il Villaggio di Natale”. Domenica 17 dicembre dalle 10.30 il centro cittadino si trasformerà per le iniziative natalizie – Tutte le informazioni

GEMONIO – Babbo Natale, polenta e presepio artistico: Gemonio si prepara alle feste. Domenica 17 in piazza Vittoria arriva Babbo Natale accompagnato dalla banda – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Babbo Natale arriva dai Vigili del Fuoco di Busto e porta doni e solidarietà. La tradizionale manifestazione di solidarietà torna il 16 dicembre quando ci sarà la distribuzione dei doni e il percorso per “mini pompieri” – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Sabato 16 dicembre alle ore 18 all’oratorio di Lavena Ponte Tresa è in programma la Festa di Natale della Scuola dell’infanzia con rinfresco. In serata in chiesa del SS Crocefisso il Concerto di Natale dei cori – I dettagli

VARESE – Fino al 26 dicembre in piazza Montegrappa c’è un villaggio di Natale, con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita – Scopri di più

VARESE – Fino al 6 gennaio, per tutte le domeniche, Babbo Natale sarà al Sacro Monte. Di volta in volta, grandi e piccini, potranno trovarlo in un locale diverso del Borgo e trascorrere il pomeriggio tra lucine e prelibatezze – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato pomeriggio nel salone della Cooperativa di Belforte va in scena Moffola e Ciaspola… due renne pigrone, spettacolo di narrazione della compagnia L’Arca di Noe con pupazzi, ombre e musica dal vivo. Ingresso a offerta libera – Lo spettacolo

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Il Pinocchio della compagnia Bottega Teatrale (foto sopra) è il burattino di legno e sorriso di neve in scena all’auditorium di Maccagno domenica 17 dicembre alle ore 16.30 per la rassegna Bim Bum Bam. Partecipazione gratuita – L’iniziativa

CARDANO AL CAMPO – Sabato pomeriggio nel salone della Biblioteca civica, la compagnia Ecateatro propone ai bambini la lettura teatralizzata della storia del Pan de Toni, un piccolo classico di Anthony “Tomie” De Paola sulla nascita del Panettone. Con un laboratorio creativo a seguire – I dettagli

BISUSCHIO – Domenica 17 dicembre al teatro di Bisuschio andrà in scena “Post Apocalyptique” il Teatro La Ribalta art group di Novara, che con questo spettacolo ha vinto il premio “Fil – Lo studente in giuria” al Milano Fringe Festival. A seguire brindisi natalizio. Adatto ai ragazzi dai 10 anni – Scopri di più

CISLAGO – Domenica 17 dicembre, alle ore 16 in Villa Isacchi, spettacolo per bambini dai 3 ai 10 anni, a cura della compagnia teatrale “Acetino glaciale” – Scopri di più

SARONNO – Domenica 17 dicembre alle ore 11 al teatro Regina Pacis lo spettacolo per bambini “Freddie il postino speciale di Babbo Natale”, a cura del Teatro La Fiaba di Andrea Anzani. Ingresso gratuito – Leggi qui

CLIVIO – Lo Schiaccianoci è il laboratorio musicale per bambini in programma domenica mattina all’Auditorium “Il Borgo Musicale” e guidato da Anna Pedrazzini seguendo il format “Musica si fa racconto”. Partecipazione a offerta libera – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Domenica pomeriggio Palazzo Cicogna propone la giocomerenda Un Natale a colori, in cui i bambini potranno scoprire le speciali opere luccicanti e dorate da poco arrivate al museo. Poi si giocherà con fili, colori e luci per creare un’opera di Fiber Art con un tocco natalizio – I dettagli

GAVIRATE – Ultimo appuntamento domenica pomeriggio con i laboratori creativi di Remida Natale al Chiostro di Voltorre. Bambini e genitori potranno dare sfogo a fantasia e spirito natalizio con il materiale di scarto industriale, non convenzionale e di ogni dimensione di Remida – Come partecipare

GALLIATE LOMBARDO – Sabato 16 dicembre in biblioteca l’ultimo incontro della stagione di Sulle Ali della fantasia, lettura e laboratorio a partire dall’albo illustrato Il magico natale di via Flò 25, per bambini dai 3 agli 8 anni – Scopri di più

SARONNO – Domenica 17 dicembre dalle 17 alle 17:45 laboratorio creativo gratuito per bambini. L’iniziativa di A.p.s. Must per aiutare i bambini a costruire delle simpatiche marionette natalizie. È gradita prenotazione – Leggi qui

LUINO – Pomeriggio di giochi e divertimento: dalle 14:30, diverse strade nel centro di Luino saranno chiuse al traffico per lasciare spazio a un trenino di Natale e a una coinvolgente caccia al tesoro in città. E i più piccoli avranno l’opportunità di scrivere la loro lettera a Babbo Natale, circondati dagli elfi –Scopri di più

VARANO BORGHI – A Varano Borghi un ponte tibetano per i bambini. Sabato 16 dicembre il Cai di Varano Borghi allestisce il “Ponte Tibetano per i bambini”, al villaggio degli Elfi – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio è il momento di Santa’s Running. La corsa non competitiva è aperta a grandi e bambini, e si potrà partecipare indossando vestiti a tema natalizio. Ci sarà Babbo Natale e tante merende – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato pomeriggio c’è Pattinaggio con sorpresa all’Acinque Ice Arena. Babbo Natale scenderà in pista per regalare ai piccoli amici appassionati di ghiaccio un dolce momento insieme – Leggi qui

CUASSO AL MONTE – Dopo il grande successo delle scorse edizioni, venerdì 8 dicembre riapre la pista di pattinaggio panoramica allestita dal Comune di Cuasso al Monte in collaborazione con l’Associazione ON – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Domenica pomeriggio alla Galleria Boragno c’è la presentazione del libro “I bambini altamente sensibili cambieranno il mondo”, di Nicoletta Travaini che racconterà com’è nata l’idea di questa pubblicazione per i bambini, ma anche a genitori, insegnanti e pediatri – L’iniziativa

AZZATE – Il mercatino delle Mamme in Cerchio aggiunge valore al Natale: scegliendo di acquistare a offerta libera allo Stendipanni giochi e addobbi di Natale, si sostengono le attività per le famiglie e un futuro più green – Leggi qui

VARESE – In città torna il “regalo sospeso” per portare il Natale in tutte le case. C’ la possibilità di acquistare un giocattolo, un libro, un oggetto di cartoleria o, perché no, un goloso panettone per chi queste cose le sogna ma non le può avere – L’elenco dei negozi che aderiscono

