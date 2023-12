Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto il 15, 16, 17 dicembre

Il Cinema Vittoria di Varese riapre per Natale con una esposizione temporanea di oggettistica d’epoca e manufatti artigianali. Ai giardini Estensi di Varese si è accesa la meraviglia del Natale con lo spettacolo di proiezioni sul Palazzo comunale. Natale sui pattini: vi segnaliamo le piste di ghiaccio in provincia di Varese allestite in occasione delle vacanze natalizie.

EVENTI IN EVIDENZA

ANGERA – Un sabato di festa in Azienda agricola Zigaglio con le delizie natalizie, regali per i bambini e divertimento per tutta la famiglia. L’appuntamento è a partire dalle ore 15.30 in Piazza Giacomo Matteotti n.2, nel cortile dell’azienda agricola. Babbo Natale arriverà… in moto e con lui ci saranno gli Elfi. Tutte le informazioni

AZZATE – Dalla cioccolata, tè e Vin Brûlé offerte dal gruppo Alpini Azzate alla rinomata Pasticceria Albini con i suoi panettoni artigianali, dolce Varese, brutti&buoni e molto altro: domenica 17 dicembre sarà all’insegna dell’Home Made, con l’ottava edizione del Mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco Azzate. Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Venerdì 15 e domenica 17 dicembre due spettacoli teatrali diversi ma ugualmente divertenti sono in programma al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio. Tutte le informazioni

BRUNELLO – Al tuo Natale ci pensa il mercatino solidale di Good Samaritan Odv: lo shop solidale dell’associazione invita tutti a scoprire i nuovi prodotti alimentari d’eccellenza, ideali per confezioni regalo per amici e parenti. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Dall’8 dicembre al 7 gennaio, la Pro Gavirate, con il patrocinio del Comune e della Provincia organizza una mostra dei presepi al Chiostro di Voltorre. Tutte le informazioni

SARONNO – Sabato 16 dicembre festa di inaugurazione per il negozio Svapo&basta di via Varese 172. Dj set, buffet di benvenuto, calici di prosecco e tantissimi hardware, liquidi e aromi. Tutte le informazioni

VARESE – Dal 19 novembre al 6 gennaio, per tutte le domeniche, Babbo Natale sarà al Sacro Monte. Di volta in volta, grandi e piccini, potranno trovarlo in un locale diverso del Borgo e trascorrere il pomeriggio tra lucine e prelibatezze. Questa domenica appuntamento all’Albergo Sacro Monte. Tutte le informazioni

VARESE – I mercatini portano il Natale in piazza Montegrappa e Varese si veste a festa. Dal 24 novembre al 26 dicembre un vero e proprio villaggio di Natale con 30 casette di legno addobbate e illuminate per le feste con musica ed eventi itineranti per grandi e piccini e tantissimi prodotti in vendita. Tutte le informazioni

SPECIALE NATALE

Mancano due weekend a Natale. Se siete ancora alla ricerca dei vostri regali, qui trovate qualche idea (non richiesta) per i vostri acquisti. Le migliori idee regalo per il Natale 2023

EVENTI

VARESE – Il Cinema Vittoria riapre per Natale: un regalo alla città. Secondo tempo – Kyklos al Cinema Vittoria è l’esposizione temporanea di oggettistica d’epoca e manufatti artigianali che riapre il cinema fino al 7 gennaio – Tutte le informazioni

VARESE – Teatro e prodotti realizzati in carcere per superare le barriere e i pregiudizi. Domenica 17 dicembre alle 16 ai Magazzini Tumiturbi di via De Cristoforis a Varese verrà presentato lo spettacolo “Sguardi Ri-Volti. Verso un paradigma riparativo”. Saranno anche esposti prodotti frutto dei laboratori creativi interni ai Miogni – Tutte le informazioni

VARESE – Torna il Bizzozerese dell’anno, appuntamento al circolo per venerdì 15 dicembre. Si terrà venerdì 15 dicembre la tradizionale iniziativa promossa dal Circolobizzozero che vede encomiare pubblicamente un cittadino del rione per la sua attività – Tutte le informazioni

CAVARIA CON PREMEZZO – A Cavaria con Premezzo l’intitolazione del parco a Don Giovanni Villa. Alle 10,30 di domenica 17 dicembre la popolazione è invitata a partecipare all’inaugurazione del Magic Park dei Gelsi di via Ticino – Tutte le informazioni

LUINO – Una passeggiata nei luoghi di Piero Chiara. Domenica 17 dicembre appuntamento per scoprire i paesaggi più amati dallo scrittore – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il Mercato Contadino fa tappa a Busto Arsizio. Domenica 17 dicembre avremo la nuova edizione del Mercato Contadino a Busto Arsizio nel Parco Comerio ( con ingressi da via Espinasse, Via Magenta e via Silvio Pellico) dalle 9 alle 13 – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – A Laveno Mombello la Silent Disco sulla pista di ghiaccio. L’evento è in programma nel fine settimana, mentre la pista sarà attiva per tutto il periodo di Natale – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Un weekend di festa e solidarietà col Motoclub Bustese al Museo del Tessile. Appuntamento nel weekend dedicato a tutti gli appassionati di motori con le moto e le auto storiche al Museo del Tessile per la festa dell’associazione che ha più di 100 anni – Tutte le informazioni

VARANO BORGHI – A Varano Borghi un ponte tibetano per i bambini. Sabato 16 dicembre il Cai di Varano Borghi allestisce il “Ponte Tibetano per i bambini”, al villaggio degli Elfi – Tutte le informazioni

SPECIALE NATALE

GALLARATE – Rombo di motori a Gallarate: torna l’appuntamento con la sfilata di Babbo Natale in moto. I centauri del Motoclub Cascinetta raggiungeranno piazza Libertà a Gallarate e distribuiranno dolcetti e panettoncini ai bambini presenti. In piazza anche la casetta dove imbucare le letterine – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese arriva l’edizione speciale natalizia dell’Antico Mercato Bosino. Bancarelle in Via Marconi e Piazza Battistero – Tutte le informazioni

VARESE – Ai giardini Estensi di Varese si è accesa la meraviglia del Natale. Lo spettacolo di proiezioni, inaugurato nella sera dell8 dicembre, continuerà tutte le sere fino al 17 gennaio 2024, da ammirare dal parco. Animerà tutti i 90 metri delle bellissime facciate di Palazzo Estense – Tutte le informazioni

VARESE – Dove lasciare l’auto per vedere le luci di Natale a Varese, guida ai parcheggi gratuiti. Piccola guida alle zona di sosta più comode, e soprattutto gratuite, per partecipare agli eventi natalizi organizzati in città – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio è il momento di Santa’s Running. La corsa non competitiva è aperta a grandi e bambini, e si potrà partecipare indossando vestiti a tema natalizio. Ci sarà Babbo Natale e tante merende – Tutte le informazioni

VARESE – Autobus e navette per rendere più semplici le domeniche di dicembre al sacro Monte. Il comune di Varese chiude ai veicoli privati la strada verso la cima del borgo e propone un’alternativa alle auto: nelle domeniche pomeriggio al Sacro Monte si potrà salire solo in bus e funicolare, godendo però del potenziamento della Linea C e di una fermata allo stadio – Tutte le informazioni

SOLBIATE ARNO – Trenino e bancarelle, domenica a Solbiate Arno arriva il mercatino di Natale. L’appuntamento è per domenica 17 dicembre dalle 10 alle 17,30 in piazza Lumaca e in via Aldo Moro. Nel pomeriggio canti di Natale e un laboratorio creativo per piccoli pasticceri – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Un weekend di Natale, tra luci e mercatini, a Cardano al Campo. Sabato accensione delle luci e spettacolo musical, domenica una grande giornata di festa – Tutte le informazioni

DUMENZA – A Dumenza tutto pronto per festeggiare il natale “Tucc Insema”. Mercatini di Natale, giri in pony, truccabimbi e musica sono solo alcune delle proposte che domenica 17 dicembre accenderanno il Natale nella valdumentina – Tutte le informazioni

SOLBIATE OLONA – Solbiate Olona aspetta il Natale: fiocchi rossi, mercatino e canti. Domenica 17 dicembre è in programma il tradizionale mercatino, arrivato alla sua nona edizione e tanti eventi per una giornata di festa – Tutte le informazioni

MESENZANA – Mesenzana si prepara per il presepe vivente. Una domenica speciale all’insegna della tradizione e della comunità. Appuntamento in piazza per grandi e piccini – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Babbo Natale, la Befana e i cori accompagnano le Lucine di Natale di Leggiuno. Oltre a visitare il percorso realizzato con 700mila luci Led, in calendario diversi appuntamenti con le tradizioni musiche natalizie – Tutte le informazioni

MALNATE – Piazza delle Tessitrici a Malnate per una domenica si trasforma ne “Il Villaggio di Natale”. Domenica 17 dicembre dalle 10.30 il centro cittadino si trasformerà per le iniziative natalizie – Tutte le informazioni

GEMONIO – Babbo Natale, polenta e presepio artistico: Gemonio si prepara alle feste. Domenica 17 in piazza Vittoria arriva Babbo Natale accompagnato dalla banda e la Pro Loco cucina polenta e spezzatino. Il 22 apre la Natività della chiesa di San Pietro – Tutte le informazioni

CASTRONNO – La magia del Natale a Castronno con il concerto della Banda Musicale Azzurra. Si terrà domenica 17 dicembre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale dei santissimi Nazaro e Celso. Ingresso libero e gratuito – Tutte le informazioni

LUINO – A Luino una domenica ricchissima di eventi natalizi. Si tratta di quella in arrivo, 17 dicembre. In programma mercatini di Natale, concerti, passeggiate, quiz. Gli eventi nel dettaglio – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Babbo Natale arriva dai Vigili del Fuoco di Busto e porta doni e solidarietà. La tradizionale manifestazione di solidarietà torna il 16 dicembre quando ci sarà la distribuzione dei doni e il percorso per “mini pompieri” – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Natale sui pattini, ecco le piste di ghiaccio in provincia di Varese. Ecco dove trovare le piste di pattinaggio su ghiaccio allestite in occasione delle vacanze natalizie – Tutte le informazioni

CIMEMA E TEATRO

VARESE – Edoardo Leo a Varese con il suo “one man show”. Un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Al Teatro Italia di Germignaga “Endurance”: lo spettacolo sull’incredibile storia dell’esploratore Shackleton. Sabato 16 dicembre alle ore 21:00 l’imperdibile spettacolo di teatro di narrazione dell’attrice Stefania Mariani, e babysitting gratuito per i figli degli spettatori – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Doppio appuntamento al Teatro San Giorgio di Bisuschio, tra risate “tradizionali” e nuovi linguaggi della comicità. Venerdì 15 e domenica 17 dicembre due divertenti spettacoli teatrali nel cinema teatro che è un punto di riferimento per tutta la Valceresio – Tutte le informazioni

VARESE – Uno spettacolo teatrale per raccontare la montagna: Marco Albino Ferrari a Spazio YAK di Varese. La stagione teatrale di prosa “Latitudini” chiude il 2023 con una nuova produzione di Karakorum Teatro, Teatro Filodrammatici di Milano e CAI. Due spettacoli il 15 e 16 dicembre – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Pinocchio è il burattino di legno e sorriso di neve in scena all’auditorium di Maccagno. Domenica 17 dicembre alle ore 16.30 per la rassegna Bim Bum Bam è di scena il Pinocchio della compagnia Bottega Teatrale. Partecipazione gratuita – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Matteo Bordone a Varese con il suo libro “L’invenzione del boomer” – Tutte le informazioni

SAMARATE – Tre giorni di libri a Samarate. Un fine settimana all’insegna della letteratura per tutti, grazie alla sempre attivissima associazione Samarate Loves Books – Tutte le informazioni

COMABBIO – I thriller del Coguaro raccontati a Comabbio. L’incontro organizzato dalla biblioteca comunale di Comabbio è in programma nella serata di venerdì 15 dicembre – Tutte le informazioni

BESOZZO – “Un giorno felice”, a Besozzo la presentazione del libro di Ines Rita Domenichini. “Un libro che danza con la fragilità, non più come difetto da nascondere ma come forza da usare nella vita”. Interverrà la senologa Prof.ssa Francesca Rovera, Responsabile del Breast Unit dell’ASST SetteLaghi – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno il secondo libro sulla “Cascina dei Poveri”. Il volume ripercorre attraverso documenti e testimonianze la storia dell’antica e importante cascina di origine medioevale tra Busto Arsizio e Gallarate – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Un incontro letterario per chiudere il 2023 a Castiglione Olona. Domenica 17 alle 16 al caffè Lucioni di Castiglione Olona con gli autori dell’antologia ‘Hostaria Patrizia: piacevoli incontri tra cucina e narrativa’ – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – In biblioteca a Cardano la storia del Pan de Toni. Ecateatro propone ai bambini la lettura teatralizzata di un piccolo classico di Anthony “Tomie” De Paola. Con un laboratorio creativo a seguire – Tutte le informazioni

INCONTRI

GAVIRATE – “Noi e gli Usa” il giornalista del Corriere della sera Giuseppe Sarcina a Gavirate per una serata sugli scenari futuri. Corrispondente dagli Stati Uniti (prima New York, poi Washington) dal 2015 al 2022, ha vinto il Premio Cutuli nel 2011 e il Premiolino nel 2012. Dialogo col professor Marco Vergottini – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – A Cuasso si rivivono le pagine de “L’Alba”. Alla biblioteca di Cuasso al Piano un incontro sulla rivista quindicinale scritta da Pier Carlo Bini tra il 1923 e il 1925, a 100 anni dalla sua prima edizione – Tutte le informazioni

VARESE – “Radiography of a Family”, a Varese il film documentario della regista iraniana Firouzeh Khosrovani. Le Vie dei Venti propongono il bellissimo documentario dell’artista, regista e giornalista iraniana che lo presenterà personalmente in video collegamento dall’Iran – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Abitare la cura – La restituzione”, l’evento alla Galleria Boragno di Busto Arsizio. “Riportare il filo della cura” è il tema dell’evento, nel corso del quale l’associazione intende “restituire” al territorio il progetto avviato nella prima edizione – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

ARTE – Da Dadamaino ad oggi, al Maga di Gallarate tre nuove mostre alla scoperta dell’arte contemporanea. Fino alla prossima primavera allestiti tre diversi percorsi, partendo dall’artista d’avanguardia “allieva” di Fontana fino ad arrivare a più recenti ricerche di Michele Ciacciofera e Giovanni Campus – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – A Varese il terzo appuntamento con la musica classica di Affreschi Sonori. Al Salone Estense suoneranno il Duo Rana Giacopuzzi, formato da Ludovica Rana e Maddalena Giacopuzzi, e il giovanissimo talento locale Gabriele Rizzo – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Concerto di Natale dell’Associazione Organistica Varesina a Casbeno. Appuntamento per sabato 16 dicembre, ore 21.00, alla Chiesa S. Vittore Martire in Casbeno – Tutte le informazioni

GALLARATE – Corale San Cristoforo e Coro Anemos in concerto alla basilica di Gallarate. Nel programma della serata canti più conosciuti del periodo di Natale ma anche composizioni poco note – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – JPC in concerto per festeggiare il Natale. Al Teatro Auditorium di Jerago atmosfere e musiche sotto l’albero – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – “Mediterraneo battente”, ultimo concerto alla biblioteca di Gazzada Schianno. Domenica 17 dicembre alle ore 16,30 nella Sala Consiliare di Villa de Strens musica con il duo Giovanni Seneca, chitarra classica e battente, e Anissa Gouisi, voce e percussioni – Tutte le informazioni

MALNATE – Concerto di Gala per il Corpo Filarmonico di Malnate. Torna il tradizionale appuntamento di fine anno con la banda malnatese, che quest’anno festeggia 170 dalla fondazione – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Concerto di natale a Laveno Mombello con la Filarmonica Verdi. L’appuntamento è per sabato 16 dicembre. È prevista la partecipazione della voce solista Eleonora Penati – Tutte le informazioni

NATALE – Un “Sabato italiano”, a Castellanza il Concerto di Natale con il Corpo musicale Santa Cecilia. Quest’anno il tradizionale concerto di Natale del Corpo musicale Santa Cecilia di Castellanza è in programma sabato 16 dicembre alle ore 21 al teatro di via Dante, sarà decisamente diverso dal solito – Tutte le informazioni

NATURA

LUINO – Solstizio alla Capanna Garzonera con il gruppo giovani del Cai Luino. In programma un weekend all’insegna della natura e dello stare insieme – Tutte le informazioni

LUINO – Alla scoperta del Monte Caslano: due itinerari per esplorare la natura con il Cai Luino. Il primo itinerario percorre un sentiero ad anello didattico-naturalistico che arriva in vetta 526m. Il secondo è invece un’escursione a “passo lento” che percorrere ad anello il lungolago – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI– Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni il 15, 16 e 17 dicembre. Ecco i principali eventi a Saronno e dintorni nel fine settimana di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023 – Tutte le informazioni

BAMBINI

L’ultimo fine settimana prima di Natale è ricco di lucine, giochi e laboratori a tema per i bambini. Non mancano spettacoli ed eventi per il divertimento di tutta la famiglia

COSA FARE NEL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 15, 16 e 17 dicembre sul Lago Maggiore. Si pattina sul ghiaccio in molte località del lago Maggiore poi mercatini di Natale, letture per i più piccoli e incontri con gli autori. Sono tanti gli eventi interessanti nel fine settimana – Tutte le informazioni