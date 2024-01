Tante risate nella calza della Befana con la clownessa Gardi Hutter al Giuditta Pasta

La più famosa clownessa al mondo arriva sul palco del Teatro Giuditta Pasta con uno dei suoi spettacoli più apprezzati: GIOVANNA D’ARPpO.

Gardi Hutter, regina della clownerie internazionale, vestirà i panni di una lavandaia trasognata e squinternata per dare vita ad uno spettacolo travolgente, comico ed emozionante.

Tra ceste di biancheria la nostra clownessa legge Giovanna D’Arco ed insieme alla sua montagna di panni da lavare inscena battaglie, fughe rocambolesche e agguati mortali.

Diventano epici il litigio con il filo per stendere la biancheria e la scena nella quale rimane incastrata in una tinozza.

È dal 1981 che Gardi Hutter gira mezzo mondo con il suo TEATRO CLOWNESCO, raggiungendo ad oggi le 3700 rappresentazioni in ben 35 paesi.

Gardi è una donna clown fra le più stimate a livello mondiale: è stata riconosciuta con 18 premi artistici nazionali e internazionali.

Sono stati realizzati diversi film e documentari che analizzano la sua opera, così come molti elaborati per Master e tesi universitarie. Conduce seminari presso le Università di Zurigo (ZHdK) e Lipsia (Istituto di Scienze Teatrali).

Ha avuto l’onore di fare il Buffone di Corte al Parlamento Svizzero in occasione dei festeggiamenti per il 700° anniversario.

Nei suoi spettacoli quasi privi di parole, crea dei piccoli universi assurdi in cui i suoi personaggi combattono con grande coraggio alla ricerca della felicità. La loro situazione tragicomica viene esposta in rocambolesco e spontaneo, offrendo così al pubblico il massimo divertimento.

DOMENICA 7 GENNAIO 2024| ore 16.00 – speciale epifania

GARDI HUTTER in

GIOVANNA D’ARPpO

di Gardi Hutter, Ferruccio Cainero

regia Ferruccio Cainero

Ingresso 16 euro