A Busto Arsizio la performance teatrale “Chiedi alle montagne”

Venerdì 19 aprile alle 21 si terrà presso la Sala Pro Busto, in via Cesare Battisti 12/c a Busto Arsizio, la performance “Chiedi alle montagne”, in collaborazione con Club Alpino Italiano e Città di Busto Arsizio.

Lo spettacolo teatrale di Allegra De Mandato ed Emanuele Arrigazzi è scritto e interpretato da Marco Albino Ferrari, per la regia dello stesso Arrigazzi e di Stefano Beghi, con il sound design di Roberto Rettura.