Con il treno a vapore e storico verso il Lago Maggiore

Locomotive sbuffanti, interni in legno e ottone, personale in impeccabile divisa d’epoca: con il mese di maggio si moltiplicano le occasioni per un viaggio speciale verso il Lago Maggiore. Un’occasione che è offerta in partenza da Milano, ma anche da tante altre località, come Saronno, Busto Arsizio, Rho, Gallarate.

Le proposte di treni d’epoca sono particolarmente varie: ci sono i treni a vapore sulla linea Fs con locomotiva a vapore e quelli Trenord con treno elettrico anni Trenta, ma c’è anche la possibilità di seguire la “sponda magra” da Luino verso il Canton Ticino e Locarno, perla del Verbano.

Il “Laveno Express” di Fondazione Fs

A partire da domenica 5 maggio riparte la stagione dei treni storici della Fondazione FS in Lombardia: giunta alla VIII edizione, promossa dall’assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani, la stagione prevede venti itinerari tutti con partenza da Milano.

Tra gli itinerari più apprezzati c’è il Laveno Express, il treno da Milano passando dall’Alto Milanese e poi per la zona delle colline. La partenze sono previste domenica 5 maggio, 2 giugno, 8 settembre.

Il treno di domenica 5 maggio

Il treno del 5 maggio ad esempio prevede la partenza alle 9.40 da Milano e fermate a Rho, Busto Arsizio e Gallarate, prima di entrare tra le verdi colline del Varesotto e giungere a Laveno, storica cittadina con porto sul lago, collegata anche alla dirimpettaia Verbania, sulla sponda piemontese. È un treno a vapore con carrozze “Centoporte” degli anni Trenta e con le “Corbellini” simbolo della ricostruzione tra fine anni Quaranta e inizio anni Cinquanta.

I viaggi con la Verbano Express da Luino

Sabato 4 maggio è in programma un nuovo viaggio a vapore con la Verbano Express, l’associazione del Museo Ferroviario del Verbano: il treno è con il format “Delitto in treno sul lago”, con partenza da Luino alle 12.30.

Sono poi previste un’altra data a maggio, due a giugno, una al mese poi fino all’autunno, sempre sulla tratta Luino-Locarno, sempre con la locomotiva a vapore Br.50.

Tutte le info sul sito della Verbano Express.

Sul treno elettrico anni Trenta delle Ferrovie Nord Milano

Laveno Mombello, sul Lago Maggiore, è raggiungibile anche con il treno storico delle Ferrovie Nord Milano, oggi gestito da Trenord:; è composto da tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137, costruite negli anni 1924-25, dalla locomotiva E 600-03, realizzata da OM-CGE nel 1928, e dalla locomotiva E 610-04, prodotta dalla Breda-CGE nel 1949. Tutti pezzi originali completamente restaurati.

I prossimi appuntamenti sono domenica 19 maggio, domenica 15 settembre e, infine, 17 novembre prossimo. si parte da Milano Cadorna, Saronno o Varese Nord.

Il treno FNM circola anche verso il Lago di Como.

Le informazioni sull’iniziativa sono disponibili a questo link.

Gli altri treni storici di Fondazione Fs in Lombardia

–Lario Express da Milano e Monza per Como e Lecco. Partenze previste domenica 12 maggio e 13 ottobre;

–Sebino Express da Milano al lago d’Iseo. Partenze previste domenica 19 maggio, 16 giugno, 15 settembre e 20 ottobre;

-Lomellina Express da Milano a Mortara. Partenze previste domenica 26 maggio e 29 settembre in occasione della Sagra del Salame d’Oca, uno dei principali appuntamenti nel calendario delle manifestazioni della Regione.

–Besanino Express da Milano per Besana, Molteno e Lecco. Partenze previste domenica 22 settembre e 27 ottobre;

Tra le principali novità introdotte rispetto al passato, viaggeranno due treni d’epoca sull’itinerario Milano – Brescia – Desenzano con partenze previste il 9 giugno e il 1° settembre, e da Milano a Genova il 14 luglio e il 3 novembre con l’ETR 252 ‘Arlecchino’, il mitico elettrotreno della Fondazione FS simbolo del made in Italy e del boom economico degli anni 60.

Previsti, infine, due treni storici sull’itinerario Milano-Chiavenna (domenica 23 giugno) e tra Milano e Cremona (domenica 17 novembre).

Sui treni storici sarà sempre possibile trasportare gratuitamente la propria bicicletta a bordo utilizzando bagagliai appositamente attrezzati.

I biglietti per viaggiare sui treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale.

Il calendario completo dei viaggi Fs e altre informazioni sono disponibili consultando il sito web www.fondazionefs.it e i canali social della Fondazione FS sui principali social network.