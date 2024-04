Gli artigiani di Creanza Flower Up colorano la domenica di Ispra

Un evento straordinario, un’occasione unica per celebrare l’artigianato italiano, l’amore per i fiori e la buona cucina

Domenica 21 aprile dalle 10.30 alle 19.30 a Ispra, nella splendida cornice della Tenuta La Quassa è in programma

Creanza Flower Up Market

una giornata di alto artigianato, laboratori, fiori e buon cibo.

L’ingresso gratuito.

In caso di maltempo l’evento verrà rimandato al 5 maggio.

Creanza Market celebra il talento e la creatività di 70 realtà artigianali italiane all’interno della magnifica Tenuta La Quassa di Ispra, sul Lago Maggiore in collaborazione con Infiorita, la ormai storica manifestazione organizzata dal Comune di Ispra che si terrà in parallelo sul vicino lungolago.

Un’occasione per immergersi in un’atmosfera unica e affascinante, all’insegna della creatività, della qualità e della convivialità.

Creanza è più di un semplice market: è un’esperienza multisensoriale che unisce artigianato selezionato, laboratori per adulti e bambini, sessioni di yoga, dimostrazioni artistiche, gastronomia, offrendo ai visitatori una giornata indimenticabile all’insegna della bellezza, immersi nella natura.

I visitatori avranno l’opportunità di scoprire una location per eventi prestigiosa immersa nella natura, vicina a Varese, a Milano e al confine Svizzero, e acquistare prodotti unici ed esclusivi realizzati interamente a mano. Dalle opere d’arte alle creazioni in ceramica, dagli articoli per bambini agli accessori moda, dall’abbigliamento sartoriale all’home decor, ogni pezzo esposto racconta una storia di creatività e passione.

I visitatori avranno anche la possibilità di fermarsi per una colazione, una pausa caffè o un aperitivo presso lo stand di Love in the Kitchen Catering (partner dell’evento), di sedersi e gustare una pizza cotta col forno a legna dai ragazzi della Locanda della Misericordia di Casa Don Guanella, oppure provare la cucina spagnola grazie al food truck Bevi che ti Tapas.

Ci saranno le birre artigianali di Hoopsbeer e il gin made in Varese di Mirtillobrillo.

Come in ogni evento Creanza la solidarietà ha sempre un posto speciale: in questa edizione saranno ospitate:

Associazione Amicorum , nata dall’iniziativa di Più di 21 Down ONLUS e A.s.P.I. Sez. di Cassano Magnago ONLUS per l’autonomia e l’introduzione lavorativa delle persone con Sindrome di Down

, nata dall’iniziativa di Più di 21 Down ONLUS e A.s.P.I. Sez. di Cassano Magnago ONLUS per l’autonomia e l’introduzione lavorativa delle persone con Sindrome di Down Associazione SuperO odv, per il sostegno psicologico ed economico alle famiglie di bambini con malformazione agli arti che devono subire delicati interventi all’estero.

Da non perdere la ricca proposta di laboratori creativi, che daranno la possibilità ad adulti e bambini di sperimentare nuove abilità. Qui sotto il programma completo.

Per info, costi e iscrizioni contattare le artigiane alle relative mail.

Il programma dei laboratori

Workshop per adulti (a partire dai 12 anni)

Yoga nel parco con Naima

Per info: contact@yogawithnaima.it

Acquerello dipingiamo fiori primaverili con Milena

Per info: milena.vanoli@libero.it

Acquerello naturalistico – civette dipinte con Marina

Per info: marina@duranteillustrations.it

Calligrafia Moderna – tecniche base con Sabrina

Per info: letherlettering@gmail.com

Crea il tuo vasetto o vassoio in jesmonite con Jolanda

Per info: jolanda.chiera@gmail.com

Fogli di carta fatta a mano con carta riciclata / crea il tuo journal in carta riciclata con Renza

Per info: renzacrea@gmail.com

Fiori di Rame con Claudia

Per info: info@biu-lab.com

Orecchini di carta e resina con Sara

Per info: sarinaferrari@tiscali.it

Workshop per bambini

Yoga nel parco con Naima

Per info: contact@yogawithnaima.it

Dipingiamo un giore su fettine di legno a cura di Lorenza Maino

Per info: lefettine@gmail.com

Disegniamo e coloriamo uno scoiattolo con le matite colorate con Marina

Per info: marina@duranteillustrations.it

Boom! Un’esplosione di semi crea le tue bombe di semi con Renza

Per info: renzacrea@gmail.com

Spilla bottone a forma di fiore con Fabrizia

Per info: fabri.de.leo@gmail.com

Creanza Flower Up promette di essere un evento straordinario, un’occasione unica per celebrare l’artigianato italiano, l’amore per i fiori e la buona cucina. Vi invitiamo a partecipare a questa meravigliosa giornata di ispirazione e divertimento.