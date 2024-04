Eventi per bambini nel weekend del 5, 6 e 7 aprile tra Varese e provincia

Sole e novule e temperature in netto aumento in questo primo weekend di aprile che vede sbocciare la primavera in diverse manifestazioni di piazza per famiglie e anche negli 11 musei del territorio coinvolti nei laboratori per bambini di Disegniamo l’arte 2024.

Non mancano spettacoli, giochi, giostre e divertenti incontri per piccoli lettori con grandi autori di libri per bambini.

EVENTI

CASTELLO CABIAGLIO – Domenica la prima edizione del 2024 del mercato del Giusto INpefetto è una Festa di Primavera con passeggiate in natura, danze, musica, giochi e laboratori per i più piccoli – Qui i dettagli

VARESE – In città torna AgriVarese in città il grande evento gratuito che domenica porta ai Giardini Estensi tanti animali, giochi ed eventi per grandi e piccini – Il programma

CASTIGLIONE OLONA – Piccoli vigili del fuoco al Castello di Monteruzzo domenica che ospita la manifestazione Pompiere per un giorno, una giornata di giochi e un percorso a tema – L’iniziativa

TRADATE – La nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta propone ai bambini il viaggio spaziale Missione Marte all’EcoPlanetario oltre a giochi e passeggiate sui sentieri dell’area protetta –Il programma

CISLAGO – Appuntamento domenica 7 e lunedì 8 aprile con la tradizionale Festa patronale di Sant’Abbondanzio, con un programma ricco di eventi, spettacoli, attrazioni per tutte le età – Scopri il programma

ANGERA – Un intero weekend a misura di bambino nella cittadina della Rocca con letture per piccolissimi, laboratori d’arte e sculture da accarezzare – Leggi qui

GIOCHI

VARESE – Alla Schirannaè tornato il Luna park con la mascotte Pasqualino e tante giostre a disposizione per il divertimento di grandi e piccini sino al 5 maggio – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Torna domenica il grande torneo di scacchi CIG Canal Cocquio con il campionato Under 18 – Scopri di più

VARESE – Sino al 7 aprile sotto i portici di Palazzo Estense c’è Acqua Fan, al mostra interattiva per interagire, giocare e riflettere sull’importanza dell’acqua sviluppata durante un laboratorio didattico con gli studenti di 4^ della Primaria di Morosolo – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Fino al 24 maggio durante gli orari di apertura della biblioteca e il sabato mattina è possibile prenotare Library escape – Il segreto della felicità, un gioco di squadra che è una caccia al tesoro tra gli indizi lasicati in biblioteca, adatto anche a famiglie con bambini – I dettagli

SPETTACOLI

GALLARATE – Sabatp pomeriggio la Compagnia del Sole chiude la rassegna pomeridiana per famiglie del Teatro delle Arti con il Codice del Volo che racconta curiosità e genialità di Leonardo e delle sue macchine – Lo spettacolo

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Domenica pomeriggio Mr. Oz, personaggio dell’attore e regista Mario Villani della Compagnia del Draghetto di Teramo, racconta l’Odissea all’Auditorium di Maccagno e chiude la rassegna Bim Bum Bam – Qui tutti i dettagli

GERMIGNAGA – Domenica pomeriggio per l’ultimo appuntamento dedicato al teatro ragazzi, Youkali Teatro porta in scena “Racconti dal lago fino allo spazio e da una caramella fino a un palazzo”, spettacolo per tutta la famiglia ispirato a Gianni Rodari – Scopri di più

VENEGONO INFERIORE – Sabato 6 aprile al Seminario arcivescovile di Venegono Inferiore si terrà «Cantantibus», un meeting per i bambini e i ragazzi di parrocchie, movimenti e scuole di ispirazione cattolica che cantano o desiderano cantare assieme – L’articolo

VARESE – In occasione del 30°anniversario dalla sua prima uscita al cinema, domenica torna al Cinema Nuovo Il Re Leone in un appuntamento speciale di CinemaKids, la rassegna di cinema per famiglie di Filmstudio90 –L’iniziativa

SPORT

MARNATE – Tra il 28 marzo e il 7 aprile si gioca al “Meraki” una tappa della Junior Next Gen Italia dedicata agli under 10 – Qui tutte le info

SARONNO – La domenica si pattina e si nuota ad un prezzo speciale. Dal 25 febbraio Saronno Servizi Ssd lancia una promo per nuotare e pattinare sul ghiaccio ad un prezzo più che vantaggioso, per una domenica all’insegna del divertimento – Tutte le informazioni

STORIE E AUTORI

VARESE – Sabato 6 aprile alla libreria Potere ai bambini c’è Metamorfosi di primavera. I ragazzi dai 9 ai 13 anni sono invitati all’incontro gratuito ccon Alice Patrioli, autrice di una straordinaria edizione delle Metamorfosi di Ovidio per un viaggio nei cambiamenti e nel rapporto tra uomo e natura – Come partecipare

VARESE – Domenica pomeriggio il Premio Chiara porta l’autore Roberto Piumini all’auditorium di Sant’Ambrogio per una lettura di una delle sue storie che porterà il pubblicodi adulti e bambini a un piccolo coinvolgimento teatrale. Segue una conversazione sui temi che la lettura e la scrittura mettono in gioco – Leggi di più

LABORATORI

VARESE – I musei civici di Varese aderiscono a Disegniamo l’arte proponendo sabato pomeriggio L’emozione degli alberi per scoprire le piante affrescate e piantate nel museo e realizzare ciascuno un libricino del proprio albero preferito, mentre domenica a Villa mirabello c’è “Una scoperta streordinaria” – I dettagli

VARESE – Nel parco di Villa Toeplitz il Museo Castiglioni aderisce a Disegniamo l’arte proponendo sabato ai bambini l’attività Disegna il deserto come lo immagini ispirandoti alle immagini presenti nel museo – Come partecipare

VARESE – Fondazione Morandini partecipa a Disegniamo l’arte sabato pomeriggio con Naturalmente geometrici, laboratorio in cui i bambini trasformeranno gli elementi naturali del parco in segni grafici per creare la propria composizione – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Sabato pomeriggio l’appuntamento al Museo del Tessile con Disegniamo l’arte 2024 è doppio: Topini curiosi e morbidi frutti per bambini dai 4 ai 7 anni mentre i più grandi si sperimentano Botanici in erba – Qui i dettagli

SARONNO – Sabato il Museo Gianetti propone ai bambini il laboratorio Benvenuta primavera tra natura e ceramica in occasione di Disegniamo l’Arte – Scopri i dettagli

MORAZZONE – Disegni a Casa Macchi, tra strani accostamenti e animali da cortile a partire dalla lettura di un albo illustrato, sabato pomeriggio per Disegniamo l’Arte – L’iniziativa

GALLARATE – Visita guidata domenica alla mostra Dadamaino 1930-2004 e laboratorio Geografie del segno per bambini, ragazzi e famiglie per Disegniamo l’arte – Leggi qui

VARESE – Domenica pomeriggio Disegniamo l’arte a Villa Panza per i bambini dopo percorso a tappe nel giardino della Villa – L’attività

ANGERA – Domenica pomeriggio, a partire da una lettura sulla mitologia per Benvenuta Priimavera, i bambini saranno invitati a una caccia al tesoro e a un laboratorio grafico per Disegniamo l’Arte al Museo archeoologico – Scopri di più

ESCURSIONI

SARONNO – È in programma per domenica 7 aprile una Giornata ecologica al parco dei Mughetti per tutti i suoi comuni associati, Origgio, Uboldo, Gerenzano e Cerro Maggiore. – Scopri il programma

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Tra tornei di calcio per genitori e bambini in oratorio, sabato 6 aprile alle ore 16 nella Cripta della chiesa di Masnago c’è la presentazione di una Sfida a cielo aperto, un nuovo spazio multisensoriale e inclusivo per i bimbi dell’Asilo Tallachini – Tutto il programma

CAVARIA CON PREMEZZO – Domenica in Sala Civica si affronta il tema del Bullismo e del cyberbullismo con Matteo Fabris, psicologo dello sviluppo e ricercatore al Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino – L’iniziativa

NEOGENITORI – Che relazione c’è tra le fatiche dei genitori e il temperamento dei neonati? La ricercatrice dell’Università Bicocca Laura Zampini, residente a Vedano Olona, propone ai neogenitori con figli fino a 8 mesi la compilazione di un questionario – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO -Lo Sportello Genitori di Nuove Strade è un aiuto online gratuito alla genitorialità promosso grazie alla collaborazione tra Coop laBanda e Azienda Speciale Consortile Medio Olona – Come accedere al servizio

PER TUTTI – Aria di primavere per il fine settimana che tra sole e nuvole porta tante iniziative, da AgriVarese alla Giornata delle Camelie, senza dimenticare le escursioni – Cosa fare nel weekend