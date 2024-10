L’Accademia Teatro alla Scala apre la stagione concertistica di Varese sulle note di Mozart

Si apre la venticinquesima edizione della Stagione Musicale di Varese. A dare il via al primo dei sette concerti della stagione sinfonica varesina saranno i complessi dell’Accademia Teatro alla Scala, con il maestro del coro Salvo Sgrò e la direzione del pluripremiato Diego Fasolis. In programma la Sinfonia n. 40 e il Requiem in re minore di Mozart, che sarà eseguito in una versione molto particolare. Appuntamento il 23 ottobre alle 20.30 in Basilica San Vittore.

Il primo concerto della Stagione Musicale porterà a Varese il Coro, l’Orchestra e i Solisti dell’Accademia Teatro alla Scala, vero simbolo di eccellenza artistica in Italia e nel mondo. I complessi della prestigiosa accademia interpreteranno la Sinfonia n. 40 di Mozart, una delle più celebri scritte dal compositore, e il Requiem in re minore, ultima opera di Mozart e capolavoro incompiuto, considerato una sorta testamento spirituale completato successivamente dall’allievo Süßmayr. Ma la versione proposta in Basilica San Vittore vedrà un finale diverso, interamente mozartiano, con la sostituzione dei brani dell’allievo con altri originali di Mozart. Una versione voluta da Diego Fasolis, pluripremiato direttore d’orchestra e di coro, per rendere ulteriormente omaggio al grande compositore. Fasolis, riconosciuto nel mondo tra gli interpreti di riferimento per la “musica storicamente informata”, vale a dire la musica che nell’esecuzione applica aspetti stilistici originari della musica antica, è vincitore di diversi dischi d’oro, nomination ai Grammy Awards e agli International Opera Award come uno dei migliori direttori d’opera.

«La Stagione Musicale festeggia un quarto di secolo con un palinsesto ricco e diversificato, grazie alla presenza di alcuni degli interpreti e compagini artistiche più interessanti della scena musicale internazionale – sottolinea l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – che porteranno nella nostra città veri capolavori della musica sinfonica. Una stagione concertistica che grazie alla direzione artistica del professor Sartorelli mette in programma una proposta culturale di grande qualità, in grado di appassionare tutti, anche un pubblico di giovani. Lo scenario della Basilica contribuisce poi a rendere i concerti un’esperienza ancora più coinvolgente».

La prevendita di biglietti e abbonamenti è disponibile alla biglietteria del Multisala Impero Varese, in via Giuseppe Bernascone. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0332 284004 o scrivere a info@multisalaimpero.com. Tutti i dettagli sui concerti della Stagione Musicale di Varese sono sul sito stagionemusicale.it, e-mail info@stagionemusicale.it.

Informazioni

Mercoledì 23 ottobre, ore 20.30 in Basilica di San Vittore

Solisti, Coro e Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala

Salvo Sgrò maestro del coro

María Martín Campos soprano

Dilan Şaka mezzosoprano

Pierluigi D’Aloia tenore

Chao Liu baritono

Diego Fasolis direttore

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia n. 40 in sol minore, K 550

I. Molto allegro (sol minore)

II. Andante (mi bemolle maggiore)

III. Minuetto e trio. Allegretto (sol minore)

IV. Finale: Allegro assai (sol minore)

Requiem in re minore per soli, coro ed orchestra, K 626

Estratti dalla cantata Thamos re d’Egitto K 345 (in particolare n. 6 «Gottheit, Gottheit, über Alle mächtig») sostituiranno i tradizionali Sanctus, Benedictus e Agnus Dei composti nel 1791 da Franz Xaver Süßmayr

