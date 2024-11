Giornata contro la violenza sulle donne, tutte le iniziative a Varese e in provincia

Come ogni anno il 25 novembre anche a Varese e provincia sono tantissime le iniziative che scuole, associazioni e Comuni organizzano in occasione della Giornata internazionale contro al violenza sulle donne.

Perché il 25 novembre

Quest’anno il 25 novembre sarà un lunedì, quindi sono molte le iniziative che anticipano o posticipano la data scelta nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per celebrare in tutto il mondo l’importanza di combattere contro la violenza fisica e psicologica esercitata sulle donne.

In realtà la risoluzione delle Nazioni unite sancì una decisione presa nel 1981 dalle donne nel corso del primo incontro femminista latinoamericano e caraibico svoltosi a Bogotà, in Colombia. La scelta cadde sul 25 novembre perché vent’anni prima, nel 1960, nella Repubblica Dominicana il 25 novembre furono rapite, torturate e uccise dai servizi segreti militari del dittatore Tujillo tre attiviste politiche, le sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal.

Le iniziative a Varese in provincia

ARSAGO SEPRIO – Venerdì 22 novembre al Centro Culturale Concordia Michela Prando, attrice professionista, racconterà attraverso il suo spettacolo teatrale “Datemi un bianchetto”, storie di donne su cui riflettere e che hanno cambiato la storia. Seguirà un momento di dibattito con la dottoressa Elena Paganini, psicoterapeuta dell’associazione E.Va odv, centro di ascolto donne e centro antiviolenza di Busto Arsizio – Leggi qui

BRUNELLO – Lunedì 25 novembre torna “Passion Time”, il format di Elmec dedicato alla divulgazione e all’impegno sociale. L’evento, dal titolo “Ma che colpa abbiamo noi?”, punta a sensibilizzare adolescenti e adulti, sul tema della violenza di genere, offrendo spunti per riconoscerla e contrastarla. Ospite principale della serata sarà Carlotta Vagnoli, scrittrice, speaker radiofonica e divulgatrice, da anni impegnata a smantellare gli stereotipi che alimentano la violenza. Qui l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Dal 23 al 25 novembre, l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio in collaborazione con scuole e associazioni cittadine promuove una serie di eventi intitolati “La bellezza del coraggio”. In programma incontri, testimonianze, mostre, spettacoli e performance artistiche contro la violenza di genere – Tutto il calendario degli eventi

CARONNO PERTUSELLA – Dal 22 al 26 novembre l’Amministrazione comunale di Caronno Pertusella propone più iniziative, per affrontare il tema con diverse chiavi di lettura. In programma due spettacoli teatrali, un’installazione artistica, uno stage di autodifesa, un’apericena e un convegno – Tutto il programma

CASSANO MAGNAGO – Domenica 24 novembre alle 10 in piazza Don Spina sarà inaugurata una panchina rossa, dedicata al ricordo di Stefania e Giulia Maja, uccise nella strage familiare di Samarate – Leggi l’articolo

CASTELLANZA – Il Comitato Pari Opportunità della LIUC l’evento “Voci contro il silenzio: numeri, storie e supporto contro la violenza di genere”, con la presenza del prefetto Salvatore Pasquariello, in programma lunedì 25 novembre nell’auditorium dell’ateneo – Qui tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Fino al 26 novembre il Comune di Castiglione Olona presentano “Scarpe rosse”, serie di iniziative ed eventi volti a prevenire e sensibilizzare sulla violenza di genere e realizzati in collaborazione con alcune realtà locali – Leggi qui

GAVIRATE – Sabato 23 e domenica 24 novembre sono in programma diverse iniziative: una nuova panchina rossa, un convegno e un film, organizzati dall’Amministrazione comunale e dalla Croce Rossa – Leggi il programma

GAZZADA SCHIANNO – Arte e musica contro la violenza. Domenica 24 novembre nella Sala consiliare di Villa De Strens, un pomeriggio di musica, letteratura e arte per riflettere insieme sull’eliminazione della violenza contro le donne – Qui tutte le informazioni Sempre a Gazzada Schianno dal 23 novembre al 15 dicembre lo Spazio Gaja al Circolo Risorgimento ospiterà l’esposizione dedicata a Milli Gandini e Mariuccia Secol, storiche fondatrici del Gruppo Femminista Immagine di Varese – Leggi qui

SAMARATE – Lunedì 25 novembre evento speciale promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con varie realtà locali con un ricco programma che unisce riflessione, educazione, arte e azione concreta – L’articolo con il programma

SARONNO – Nella mattinata di sabato 23 novembre Rete Rosa in collaborazione con l’associazione “E’ possibile. Uomini contro ogni violenza” propone un’iniziativa che invita a riflettere sull’educazione dei maschi e sui meccanismi che trasmettono un certo modello e certi ruoli – Qui l’articolo

SOMMA LOMBARDO – Domenica 24 novembre Progetto Layla organizza l’evento “Voce di donna (quando il silenzio uccide)”, durante il quale sarà messo in scena lo spettacolo dal titolo “Non si uccidono così le fa rfalle”, pensato e voluto dall’attrice e regista Cristina Quarti. Seguirà un dibattito sulla violenza tra generazioni – Qui tutte le informazioni

SUMIRAGO – Due le iniziative a Sumirago. Sabato 23 novembre il settimo appuntamento della rassegna Reviviscenze Musicali 2024 sarà il concerto “La vie en rose”, un evento dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne. Qui l’articolo Domenica 24 novembre, l’Associazione AlterEgo propone invece l’evento “Violenza assistita, l’altro volto della violenza domestica”, dedicato a sensibilizzare su un aspetto spesso trascurato della violenza domestica, ovvero l’impatto sui minori che, pur non essendo vittime dirette, ne subiscono profondamente le conseguenze – Tutte le informazioni

TRADATE – Una mostra, un cineforum, installazioni e vetrine a tema. A Tradate l’Amministrazione comunale e l’associazione “Donna Oggi” propongono diverse iniziative per sensibilizzare sulla violenza di genere – Qui tutto il programma

VARESE – Diverse le iniziative in città promosse dal Comune di Varese, in qualità di ente capofila della rete interistituzionale territoriale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere – Qui tutte le informazioni con il programma delle iniziative

VARESE – Lunedì 25 novembre, nella palestra Uisp di Varese di piazza De Salvo, ci si allena in rosso per dire basta alla violenza sulle donne – Leggi l’articolo

VARESE – L’Università dell’Insubria contro la violenza di genere. Lunedì 25 novembre alle 9.30 nell’aula magna “Granero-Porati” di via Dunant è in programma un incontro organizzato dalle professoresse Valentina Jacometti e Paola Biavaschi, in collaborazione con la Scuola di Dottorato di Ricerca in Diritto e scienze umane – Qui l’articolo

VARESE – Giovedì 21 novembre alle 20,45 in via Bixio un incontro pubblico organizzato dai Giovani Democratici della provincia di Varese e di Varese città per parlare di come un’amministrazione comunale e un centro antiviolenza operano sul tema della violenza di genere. Intervengono l’assessore Rossella Dimaggio e la presidente del centro antiviolenza Eos Marzia Giovannini – Qui tutte le informazioni