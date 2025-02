Carnevale Bustese 2025: carri allegorici, maschere e divertimento per tutta la città

Busto Arsizio si prepara a festeggiare il Carnevale Bustese 2025, un appuntamento imperdibile che animerà la città con colori, musica e divertimento per grandi e piccini. La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e il supporto di enti e associazioni locali, prevede una serie di eventi che culmineranno nella spettacolare sfilata dei carri allegorici (6) e dei gruppi in maschera (9), in programma per sabato 8 marzo alle ore 14.30.

Il corteo dei carri l’8 marzo

Il corteo partirà da via Zappellini, attraversando le principali vie del centro – tra cui via Volta, piazza Manzoni, corso Europa e via Einaudi – per concludersi in piazza Fratelli d’Italia, offrendo ai cittadini uno spettacolo di creatività e tradizione.

Consegna delle chiavi della città

L’evento avrà un primo momento simbolico domenica 2 marzo, alle ore 12.00 in piazza Vittorio Emanuele II, con la consegna delle chiavi della città alle maschere cittadine, un gesto che segna ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti carnevaleschi.

Laboratori per bambini al Museo del Tessile

Anche i più piccoli potranno immergersi nella magia del Carnevale grazie ai laboratori didattici organizzati presso la Sala Gemella del Museo del Tessile:

Giovedì 6 marzo (ore 16.30 – 18.00): “Caccia alla stoffa”, per bambini dai 4 ai 7 anni.

Venerdì 7 marzo (ore 15.30 – 17.00): “Carnevale in gioco”, per bambini dagli 8 ai 12 anni.

La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma è necessaria la prenotazione obbligatoria.