“Vittima finale”: è giallo a Cassano Magnago

Giovedì 13 febbraio 2025, alle ore 17, in via Cav. Colombo 32 a Cassano Magnago, nell’ambito della rassegna IL CENTRO DIURNO ANZIANI PER CASSANO CHE LEGGE si terrà l’incontro con lo scrittore cassanese Francesco De Palo che presenterà il suo nuovo romanzo giallo “Vittima finale”, il capitolo che conclude la “trilogia della vittima” e che vede come protagonisti il commissario Vito Tarantino e la sua Banda. Dialogherà con il pubblico Cecilia Roggiani. Seguirà un gustoso aperitivo offerto dal Centro Diurno Anziani.