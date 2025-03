Che fare con i bambini nel weekend del 28, 29 e 30 marzo a Varese e nel Varesotto

Il sole bacia questo weekend di fine marzo in cui sboccia la primavera con fiori, temperature miti ed eventi dedicati per bambini e famiglie. C’è anche un’eclissi di sole da guardare con l’aiuto di telescopi ed esperti, tanti laboratori con elementi naturali e uno spettacolo speciale itinerante sui sentieri del Parco dei Fiori per scoprire la storia di Salvatore Furia e di com’è nato l’Osservatorio di Varese.

VENERDÌ 28 MARZO

SARONNO – La Sala ragazzi della Biblioteca di Saronno diventa laboratorio creativo per Conigli, pulcini &co, una serie di attività creative riolte ai bambini dai 3 ai 10 anni. venerdì pomeriggio alle ore 15 il terzo appuntamento – L’iniziativa

TRADATE – Venerdì alle 16.30 in Frera c’è una Passeggiata sonora per i bambini dai 3 ai 6 anni con i vlontari di Nati per la Musica e le loro letture, seguite da un laboratorio creativo. Partecipazione gratuita – Come prenotare

GERMIGNAGA – Secondo appuntamento venerdì pomeriggio in biblioteca con i progetto Siamo Tempesta, un laboratorio di biblioterapia curato da Alessandra Manzoni per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni – Scopri di più

SABATO 29 MARZO

SPECIALE ECLISSI DI SOLE

VIGGIU’ – In piazza a Viggiù per guardare l’eclissi solare. Appuntamento sabato 29 marzo dalle 10 con l’associazione astronomica M42 – Qui tutte le info

VARESE – Guardare l’eclissi parziale di Sole con gli astronomidella Società Astronomica Schiaparelli, ai Giardini Estensi con diversi telescopi. Evento libero e senza prenotazione – Tutte le informazioni

CARNAGO – Osservazione dell’eclissi parziale di soleper tutti con il Gat – il Gruppo Astronomico Tradatese – con i telescopi nel cortile della Biblioteca, a partire dalle 10,30 – L’iniziativa

GIOCHI E LABORATORI

VARESE – Sabato la Mostra del libro promossa dalla scuola Motessori nella sua sede di via Crispi, con diversi laboratoi artistici e creativi isprati all’Odissea e ai suoi personaggi: dalla musica alla tessitura, passando per mappe e scrittura creativa per bambini dai 3 agli 11 anni – Il programma

SARONNO – Quarto appuntamento sabato mattina in biblioteca con Conigli, pulcini &co, una serie di attività creative riolte ai bambini dai 3 ai 10 anni – L’iniziativa

GAZZADA SCHIANNO – Sabato mattina in biblioteca bimbi dai 7 agli 11 anni A bordo della nave dei pirati, per il secondo laboratorio del ciclo Andiamo all’arrembaggio! – L’iniziativa

TRADATE – C’è una Caccia al tesoro botanica tra le vetrine di Tradate: per ciascuna un fiore spontaneo del Parco Pineta, con tanto di scheda da collezionare per costruire il proprio taccuino botanico – L’iniziativa

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Sabato mattina in biblioteca l’associazione Amici degli scacchi propone a bambini e ragazzi un Corso di scacchi suddiviso tra livello base e avanzato – Come partecipare

DOMENICA 30 MARZO

EVENTI E SPETTACOLI

VARESE – Si intitola “Quando cadono le stelle” lo spettacolo gratuito in programma domenica mattina tra i sentieri del Campo dei fiori e che racconta ai bambini la storia di Salvatore Furia e di com’è nato l’Osservatorio del Campo dei Fiori. A seguire merenda e visita all’Osservatorio – Come partecipare

COMERIO – L’acqua siamo noi è l’evento per bambini in programma domenica pomeriggio al Belvedere promosso da Comune e biblioteca con l’associazione Parole in viaggio – L’iniziativa

VARESE – Domenica pomeriggio CinemaKids propone ai bambini una nuova avventura di Paddington, in Perù questa volta, per risalire dall’Amazzonia alle Ande, alla ricerca di una zia scomparsa e di un tesoro nascosto – Il film

GIOCHI E LABORATORI

TRADATE – Domenica mattina il Centro didattico scientifico del Parco Pineta invita i bambini a partecipare a L’arte della scienza: tra suoni e creatività, uno speciale laboratorio didattico gratuito guidato dai suoni di Harp Beat Orchestra – L’iniziativa

GAVIRATE – Sperimentazioni cromatiche naturali in Colorimetro, il secondo laboratorio della stagione primaverile promosso da Remida al Chiostro di Voltorre, domenica pomeriggio – Come partecipare

IN NATURA

TERNATE – È un Tuffo nella natura la domenica pomeriggio al Parco Berrini organizzata dalla Biblioteca di Ternate per i bambini di età prescolare che saranno guidati in una breve passeggiate seguita da un laboratorio creativo con foglie e colori e infine merenda – I dettagli

TRADATE – Al Centro didattico scientifico del Parco Pineta a Tradatec’è una nuova domenica di Porte aperte con gioci ed esporazioni, in natura e nello spazio, con nuovi viaggi per piccoli astronauti in EcoPlanetario – L’iniziativa

RESCALDINA – Una domenica mattina con le Gev alla scoperta della primavera e delle prime fioriture nel Parco del Rugaredo in una semplice escursione di 4 km – Qui tutte le info

INARZO – Tra fischi e nitriti è la passeggiata guidata in programma domenica mattina sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia dedicata al mondo dei rapaci. Dagli 8 anni – Come partecipare

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Fino al 29 marzo alla libreria Potere ai bambini sarà possibile partecipare alla creazione di Una biblioteca pre Giulia, donando un libro per bambini e ragazzi sui temi della gentilezza, del rispetto e della violenza di genere alla Fondazione Giulia Cecchettin – L’iniziativa

VARESE – A Varese l’Odissea è pop, nell’incontro di venerdì sera a Palazzo estense che apre la Mostra del libro della scuola Montesori, tra viaggio, ingegno e trasformazione – Qui tutte e info

VERGIATE – Venerdì pomeriggio alle 17 la biblioteca ospita l’incontro di formazione gratuita aperto a genitori e futuri genitori intitolato Condotte musicali, sull’importanza libri sonori e musicali per il benessere dei bambini – Scopri di più

PER TUTTI – A Varese torna la risottata solidale dell’associazione Pane di Sant’Antonio con chef Barzetti. Al Museo Bodini di Gemonio la mostra Colombe. Floriano Bodini e gli amici artisti. Woodoo Fest compie 10 anni e fa festa al Gagarin di Busto Arsizio – Che fare nel weekend