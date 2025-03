A Varese l’Odissea è pop, tra viaggio, ingegno e trasformazione

Venerdì 28 marzo alle 21 il salone di Palazzo Estense ospita l’Odissea pop, una tavola rotonda dedicata al celebre viaggio di Ulisse e alle grandi imprese moderne, aperta a tutti gli interessati.

All’evento porteranno la loro testimonianza Eugenio Amos, pilota varesino e viaggiatore, Chiara Cajelli, firma gastronomica e Giulio Spagnol, scrittore e fondatore della rivista letteraria “Galápagos”, con la guida di Guia Cortassa, giornalista culturale.

Fu Ippolito Pindemonte il primo ad attribuire a Odisseo (o Ulisse, per noi eredi della lingua latina) un “multiforme ingegno”. L’eroe acheo, infatti, è diventato nel tempo il simbolo del trionfo della ragione, dell’astuzia, dell’intelligenza che può sconfiggere persino gli dei e il fato, mettendo la vita per la prima volta unicamente nelle mani dell’uomo.

Le sue vicende hanno valicato il tempo e lo spazio per rimanere, ancora oggi, gesta mirabili, che appassionano lettori di ogni età e ispirano menti creative e scientifiche. Omero, nel suo poema epico, ha creato una narrazione in continua mutazione, capace di sorprendere per la sua modernità e la capacità di essere portavoce di ogni epoca, anche di quella contemporanea.

Dalle visioni di Joel e Ethan Cohen, registi di Fratello, dove sei?, in cui George Clooney è un Ulisse appena uscito di prigione nel Mississippi a inizio 1937, durante la Grande depressione, alle More News From Nowhere di Nick Cave, che prende il posto di Odisseo con i suoi Bad Seeds per raccontare in musica le eroine del poema, proprio come solo qualche anno prima aveva fatto la scrittrice Margaret Atwood con il suo Il canto di Penelope, passando per le innumerevoli trasposizioni che hanno popolato schermi televisivi e pagine dei fumetti, i viaggi attraverso il Mediterraneo del navigatore greco non smettono di attirare l’attenzione nemmeno nel nuovo Millennio.

Qual è, allora, l’influenza del poema dei poemi, nel mondo attuale? In che modo l’insegnamento di Ulisse, dei suoi compagni di viaggio, e persino dei suoi nemici, si rispecchia ancora nella cultura e nella vita di tutti i giorni?

Alcune risposte saranno raccontate da scrittori, viaggiatori e giornaliste in questa serata per navigare insieme nell’Odissea… pop!

La serata, patrocinata dal Comune di Varese, è organizzata dalla cooperativa Percorsi Per Crescere, da decenni attiva sul territorio con una proposta educativa basata sugli studi pedagogici di Maria Montessori e che oggi accoglie bambine e bambini dai 9 mesi agli 11 anni alla scuola Grazia Honegger Fresco in via Santa Croce 10.

L’incontro apre la Mostra del libro promossa nalla giornata di sabato 29 marzo dalla scuola Motessori nella sua sede di via Crispi, con diversi laboratoi artistici e creativi isprati proprio all’Odissea e ai suoi personaggi: dalla musica alla tessitura, passando per mappe e scrittura creativa per bambini dai 3 agli 11anni.

Nella locandina qui sotto, tutto il programma nel dettaglio.

Per informazioni ed iscrizioni contattare la scuola Montessori di Varese: scuola.va@percorsipercrescere.it o www.scuolamontessorivarese.it