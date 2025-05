A Lissago è il fine settimana della “45°Festa di Primavera”

Il quartiere varesino di Lissago torna a vestirsi a festa per la Fondazione Maria Letizia Verga con una rinnovata due giorni all’insegna della solidarietà. L’appuntamento, in programma sabato 17 e domenica 18 maggio, richiamerà la città e il territorio al campo sportivo di Via Salvini che da 45anni è il cuore pulsante della Festa di Primavera. Alla base lo stesso obiettivo di sempre, ossia fare del bene ricordando la piccola varesina del quartiere scomparsa nel 1979 a soli quattro anni. Quest’anno l’obiettivo è quello di contribuire al Grande progetto della Fondazione, ovvero l’ampliamento e il potenziamento dell’ospedale di Monza per la cura della leucemia del bambino in autofinanziamento. Un progetto mastodontico, già partito con la costruzione di una Torre dedicata alla ricerca, che prevede un costo di oltre 11milioni di euro.

Si Inizia sabato 17 maggio con l’aperitivo preparato dai volontari e a seguire cena insieme allietata dall’accompagnamento musicale degli MDF omaggio ai cantautori italiani.

Domenica 18 maggio tradizionale appuntamento al campo di Via Salvini per le 8.30 con l’iscrizione alla “45esima camminata dei fiori” con partenza prevista per le ore 9.00. La camminata di circa 6Km nei sentieri e boschi di Lissago è stato il “primo passo” che ha dato il via nel 1980 all’impegno dei Lissaghesi nei confronti del neonato Comitato oggi Fondazione. Seguirà premiazione ed estrazione della sottoscrizione a premi legata al biglietto della Camminata. Alle 11.00 il momento solenne e di ricordo con la Messa al campo, animata dai bambini della Scuola dell’Infanzia di Lissago e a seguire l’apertura dello stand gastronomico. Durante il pomeriggio i bambini potranno divertirsi con laboratori e giochi di legno. Confermata la presenza del truccabimbi, offerto dagli allievi della Art School Società Cooperativa Sociale. Per gli adulti torneo di burraco per il quale è necessaria preventiva iscrizione ai numeri 338-9629642 o 328-5477029. Dalle 14.30 inoltre è previsto il torneo di calcio degli oratori, con premiazione alle ore 18. Dalle 15.30 esibizione di Dog Dance con Cuccia educazione cinofila ed esercitazioni di Mantrailing a cura di Naso contro Naso. Giorgia Tombolato e Claudia Cerutti, educatrici cinofile, saranno disponibili anche per consigli sugli amici a 4 zampe, accompagnate da una breve introduzione a cura della dottoressa veterinaria Silvia Borghi con precauzioni da prendere in estate e brevi nozioni di primo soccorso. Alle 17.00 spettacolo di magia per adulti e bambini grazie al nostro amico Mago Slash.

La giornata si chiuderà con aperitivo in musica e cena insieme.

Per chi vorrà donare, oltre a divertirsi, potrà visitare i banchi torte, fiori, pesca, crepes, aperitivo e bijoux attivi per l’intera durata della manifestazione. Il ricavato sarà interamente devoluto alla “Fondazione Maria Letizia Verga”. Lo scorso anno sono stati donati dai volontari di Lissago 15.000 € come ricavato della Festa e oltre 11.000 € come contributo alla raccolta fondi in occasione di Natale.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alle pagine social della Festa di primavera (fb Festa di primavera e ig @festadiprimaveralissago) o al numero whatsapp 366220751 o alla mail festadiprimavera.lissago@gmail.com.