Angera
Il ritmo della Bass Gang invade il centro di Angera
L’appuntamento con i virtuosi del basso è giovedì 21 agosto alla piazzetta ex-Sama
Dopo il successo di domenica 10 agosto nella chiesa di Sant’Alessandro, ad Angera fa di nuovo tappa il Festival Lago Maggiore Musica 2025 con il concerto della Bass Gang in programma giovedì 21 agosto alle 21:00 (ingresso su offerta libera).
L’appuntamento questa volta sarà alla piazzetta ex-Sama, dove nel 2016 l’artista varesino di fama internazionale Andrea Ravo Mattoni ha realizzato a bomboletta a spray “Il Fanciullo con la canestra di frutta” del Caravaggio (sito n. 44 del Museo Diffuso di Angera).
I virtuosi della Bass Gang
Si tratta di un ensemble unico, composto da virtuosi del basso, che porterà sul palco un viaggio sonoro ricco di energia, ritmo e armonie sorprendenti dallo stile inconfondibile. The Bass Gang promette una serata di grande musica, capace di incantare appassionati e curiosi: tutto all’interno di un luogo speciale, dove si esalta la magia del Lago Maggiore al tramonto.