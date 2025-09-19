A Besnate in scena “Giulietta e Romeo” del Teatro Blu

Per il festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” appuntamento per giovedì 25 settembre al Teatro Incontro. Testo e regia di Silvia Priori e Roberto Gerbolès

In scena due anime, quella di Giulietta e di Romeo, che accanto al loro sepolcro tentano di risvegliare i loro ricordi e di ripercorrere a ritroso la loro breve e tumultuosa esistenza.

Un viaggio a ritroso nel passato, un volo tra ricordi e desideri inespressi, tra silenzi e urla represse, tra il rimorso e la voglia di ricominciare tutto da capo.

L’ amore sorto improvvisamente come un fuoco lascia il posto alla sofferenza e alla morte.

E’ la non comunicazione tra le famiglie rivali e all’ interno delle famiglie stesse a generare conflitti irreparabili.

Quello di Romeo e Giulietta è un amore che nasce per condannare gli eterni conflitti di potere, un amore che va oltre le convenzioni, oltre le imposizioni e gli interessi di parte.

Il messaggio che si nasconde dietro le trame di questa storia rispecchia le esigenze della nostra epoca come il bisogno di approfondire il significato del rapporto tra adulti e giovani attraverso la ricerca di nuovi codici di comunicazione.

Testo e regia: Silvia Priori, Roberto Gerbolès

Con: Silvia Priori e Roberto Gerbolés

Musiche: Robert Gorick

Scene: Teatro Blu

Costumi: Vittoria Papaleo