Cinema sotto le stelle a Saronno: il 3 settembre il film “Tutto quello che resta di te”
Mercoledì 3 settembre, alle 21.15 nel cortile di Casa Morandi il film del 2025 che racconta tre generazioni di una famiglia palestinese
Prosegue l’edizione 2025 di Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica all’aperto che dal 29 giugno anima le serate nel cortile di Casa Morandi a Saronno. L’iniziativa è promossa dal Comune di Saronno in collaborazione con il Cinema Prealpi e il Cinema Silvio Pellico, e offre al pubblico una selezione di titoli di qualità in un’atmosfera suggestiva.
Mercoledì 3 settembre, alle 21.15 (orario indicativo), sarà proiettato “Tutto quello che resta di te”, film drammatico diretto da Cherien Dabis, che è anche protagonista insieme a Maria Zreik, Saleh Bakri e Adam Bakri.
La pellicola, coproduzione tra Cipro, Germania e Giordania, è un racconto intenso e toccante che attraversa tre generazioni di una famiglia palestinese. Dopo che un ragazzo viene ferito durante una protesta, la madre rielabora il passato familiare e i traumi mai sopiti, portando sullo schermo una storia di lotta, memoria e identità.
In caso di maltempo la proiezione sarà annullata o rinviata in caso di pioggia. Si consiglia quindi di consultare il sito ufficiale prima di recarsi alla proiezione.
Ingresso film italiani ed europei € 3,50. Altri film € 6,50