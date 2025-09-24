Azzate
Famiglia in gioco ad Azzate per divertenti sfide tra genitori e figli
Dal 27 settembre tornano ogni 3° sabato del mese i pomeriggi delle Mamme in cerchio dedicati al gioco in famiglia. Partecipazione gratuita
27 Settembre 0025 - 27 Settembre 2025
Famiglia in gioco è appuntamento promosso dalle Mamme in cerchio di Azzate ogni 3° sabato del mese, dalle 16.30 alle 18.30 nella loro sede di via Volta.
Gli incontri ripartono sabato 27 settembre nella convinzione che “regalarsi del tempo per giocare insieme, genitori e figli, è davvero una scelta vincente!”
La proposta è rivolta a semplice: le Mamme in cerchio mettono a disposizione dei partecipanti diversi giochi da tavolo. Ogni famiglia può sceglierne uno oppure chiedere consiglio a Sara e Marco, giovane coppia di genitori, entrambi giocatori esperti.
In un secondo momento tavoli e famiglie potranno mischiarsi e rilanciare la sfida su nuovi tavoli o coinvolgendo nuovi giocatori.
La partecipazione agli incontri di Famiglia in gioco è per tutti libera e gratuita.
Per i figli più piccoli ci sarà una tata, cosicché i genitori possano giocare con i figli più grandi.
Un pomeriggio di leggerezza da trascorrere in famiglia, con l’aiuto della pedagogia del gioco, per divertirsi e rafforzare i legami familiari.