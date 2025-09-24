Famiglia in gioco ad Azzate per divertenti sfide tra genitori e figli

Famiglia in gioco è appuntamento promosso dalle Mamme in cerchio di Azzate ogni 3° sabato del mese, dalle 16.30 alle 18.30 nella loro sede di via Volta.

Gli incontri ripartono sabato 27 settembre nella convinzione che “regalarsi del tempo per giocare insieme, genitori e figli, è davvero una scelta vincente!”

La proposta è rivolta a semplice: le Mamme in cerchio mettono a disposizione dei partecipanti diversi giochi da tavolo. Ogni famiglia può sceglierne uno oppure chiedere consiglio a Sara e Marco, giovane coppia di genitori, entrambi giocatori esperti.

In un secondo momento tavoli e famiglie potranno mischiarsi e rilanciare la sfida su nuovi tavoli o coinvolgendo nuovi giocatori.

La partecipazione agli incontri di Famiglia in gioco è per tutti libera e gratuita.

Per i figli più piccoli ci sarà una tata, cosicché i genitori possano giocare con i figli più grandi.

Un pomeriggio di leggerezza da trascorrere in famiglia, con l’aiuto della pedagogia del gioco, per divertirsi e rafforzare i legami familiari.