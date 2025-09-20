La Pro Patria cerca l’impresa a Vicenza

Servirà un’impresa alla Pro Patria per riuscire a espugnare il “Menti” di Vicenza. I tigrotti, che dopo quattro giornate di campionato hanno due punti in classifica (2 pareggi e due sconfitte), sono ancora in cerca della prima vittoria stagionale e riuscire a conquistare i tre punti in casa dei vicentini, grandi favoriti per la vittoria del Girone A di Serie C, sarebbe davvero un risultato di valore altissimo.

TRE SQUALIFICATI

Dopo lo 0-0 contro il Novara, gara conclusa in 9 uomini, in casa tigrotta ci si aspettava le squalifiche dei due espulsi, il difensore Alberto Masi e il centrocampista Luca Giudici (due turni di stop per lui), alle quali si aggiunge anche il vice allenatore Daniele Dessena. Mancheranno due pedine importanti in campo ma soprattutto una buona dose di esperienza per una formazione già abbastanza giovane.

GRANDE FAVORITA

Dieci punti nelle prime quattro, tre vittorie e un pareggio, otto gol fatti e solo uno subito. Il Vicenza è partito alla grande in questo campionato e tenterà di conquistare la Serie B. La squadra di mister Fabio Gallo arriva dalla vittoria di Cittadella, un colpo forte al campionato grazie alla rete di Rauti nella ripresa.

FATTORE “MENTI”

Il supporto dei tifosi vicentini non è mai mancato nemmeno nei giorni bui, figurarsi ora che le cose stanno andando bene. Anche a Cittadella i supporter biancorossi hanno riempito lo stadio “Tombolato” e sono pronti a riscaldare anche l’ultimo fine settimana d’estate. Un altro fattore da tenere bene in mente per la Pro Patria, che dovrà affrontare una squadra agguerrita ma anche un pubblico che sa essere un fattore.

Il programma (5a giornata): Alcione Milano – Renate; Pergolettese – Inter U23; L.R. Vicenza – Pro Patria; Lecco – Trento; Novara – Pro Vercelli; Lumezzane – Ospitaletto; Triestina – Arzignano V.; Virtus Verona – Dolomiti Bellunesi; AlbinoLeffe – Cittadella; Union Brescia – Giana Erminio

Classifica: Vicenza, Lecco 10; Union Brescia, Pergolettese 9; Arzignano, Alcione, Renate 7; Pro Vercelli; Trento, Inter U23, Giana Erminio 5; Virtus Verona, Novara, Cittadella 4; Dolomiti Bellunesi 3; Albinoleffe, Pro Patria, Ospitaletto 2; Lumezzane 0; Triestina -15.