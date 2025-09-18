Via alle prevendite per il big match tra Uyba e Conegliano
Dalle 10 di venerdì 19 sono disponibili i tagliandi per la prima di campionato che si disputerà a Busto lunedì 6 ottobre. L'occasione di vedere le Farfalle contro la squadra più forte del mondo
Venerdì 19 settembre, dalle ore 10, si apriranno le prevendite per la partita di esordio della stagione 2025-26 della Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio. Non una gara qualunque: l’appuntamento (fissato per lunedì 6 ottobre alle 20.30) vedrà le Farfalle ospitare le campionesse in carica della Prosecco Doc A. Carraro Conegliano, in un incontro durissimo ma altrettanto affascinante.
La e-work arena di Busto Arsizio promette di riempirsi per il confronto tra le padrone di casa e la formazione veneta campione di tutto: l’occasione ideale per ammirare la nuova squadra di coach Barbolini, guidata in campo dalla capitana Boldini, e scoprire le nuove giocatrici a partire dagli acquisti stranieri Melanie Parra, Nanami Seki e Mariam Metwally.
Dall’altra parte della rete ci sarà una vera e propria corazzata: la Prosecco Doc Conegliano schiara tra le sue fila alcune delle stelle più brillanti del volley internazionale, come la brasiliana Gabi, la regista Asia Wolosz (ex di turno) e le azzurre Monica De Gennaro e Sarah Fahr, recentemente laureatesi campionesse del Mondo con la nazionale.
I biglietti saranno disponibili online dal 19 settembre, con la possibilità di acquistare il proprio posto sulla piattaforma VivaTicket. Il prezzo è unico per tutti i settori, fissato a 15 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Inoltre, le società sportive possono usufruire di una promozione dedicata, riservata a gruppi superiori a 15 persone nel settore Curva, previa prenotazione.
Non mancheranno le agevolazioni anche per gli atleti: ingresso gratuito per loro e una tariffa ridotta di 15 euro per gli accompagnatori, con la possibilità di ritirare i biglietti direttamente il giorno della partita. In vista dell’evento, il consiglio è di affrettarsi ad acquistare i biglietti, per non perdere la possibilità di assistere a questa grande sfida, che si preannuncia già storica.
