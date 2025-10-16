A Cocquio Trevisago risate in dialetto con “Orcaloca che surpresa!”

Un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della tradizione attende il pubblico di Cocquio Trevisago: sabato 19 ottobre alle ore 16, il salone parrocchiale ospita lo spettacolo teatrale “Orcaloca che surpresa!“, una commedia brillante in due atti scritta da Gaetano Giovi e messa in scena in dialetto lombardo. L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dall’Associazione Me.Tro in collaborazione con il gruppo Alpini locale e la Comunità pastorale Sacra Famiglia.

Lo spettacolo promette di strappare risate grazie a una trama vivace e personaggi esilaranti, arricchiti dall’uso del dialetto lombardo che dona autenticità e colore ai dialoghi. L’opera affronta tematiche attuali con leggerezza e spirito giocoso, alternando momenti comici a riflessioni più sottili, sempre nel solco della tradizione popolare.

Sul palco, insieme all’autore Gaetano Giovi, un cast amatoriale ma ben collaudato, formato da Chiara Merlotti, Alba Francesca, Antonio Rizzitiello, Heinrich Ries, e Anna Elisa Mozzi. I ruoli, dai nomi fantasiosi e caricaturali, spaziano tra Carletto Colombo, Ermengarda Colombo, Maria Assunta Di Dio e figure fuori scena come l’intelligenza artificiale e i diavoli, interpretati attraverso voci registrate.