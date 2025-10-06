Cairate in Blu: sabato di giochi e inclusione al parco del Monastero

Dalle 14 alle 18 ci sarà la quarta edizione di una festa voluta per scoprire l’autismo attraverso esperienze condivise. Tante attività gratuite e inclusive per bambini e famiglie

Sabato 11 ottobre il Parco del Monastero di Cairate ospita la 4ª edizione di “Cairate in Blu”, evento dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo, tra laboratori creativi, giochi e attività inclusive per grandi e piccoli

Dalle ore 14 alle 18 accoglierà la quarta edizione dell’ iniziativa promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali e alla Cultura del Comune di Cairate. La giornata è pensata per sensibilizzare sul tema dell’autismo e proporre un’occasione di socialità aperta a tutte le famiglie, con laboratori inclusivi, attività ludiche e momenti di condivisione pensati per guardare il mondo da prospettive diverse.

Un programma ricco di attività per tutti

L’evento coinvolge numerose associazioni e volontari del territorio, che offriranno una varietà di esperienze per bambini e ragazzi: laboratori creativi con materiali naturali, truccabimbi, gioco dell’oca gigante, danza creativa, pet therapy con cani, pittura e riciclo della plastica e molto altro. Tra le novità anche la presenza di una zona di calma, pensata per offrire uno spazio rilassante e accessibile.

Laboratori, sport e creatività

Durante il pomeriggio sarà possibile partecipare al laboratorio di pittura e riciclo plastica con Mery del Comune di Cairate, al laboratorio con perline per realizzare braccialetti e cartoline, e provare il Nordic Walking con l’Associazione Triade di Busto Arsizio. Non mancherà il gioco dell’oca inclusivo proposto da Pollicino di Gallarate e la danza creativa con Fly Dance Movement. I più piccoli potranno inoltre partecipare alla pet therapy con i cani a cura di AGRES Onlus ASD e divertirsi con i laboratori dell’Associazione Madonna Regina APS.

Un’intera giornata in cui bambini e genitori potranno divertirsi insieme, conoscere nuove realtà e partecipare ad attività pensate per valorizzare l’inclusività e il rispetto delle differenze.

Info e contatti

La partecipazione è libera e gratuita. In caso di pioggia, l’evento si svolgerà in forma ridotta al coperto.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0331 362201 (int. 2) o scrivere a socialmedia.comunicazione@comune.cairate.va.it