Castagnata al Sacro Monte, tra profumi d’autunno e solidarietà

Sabato 11 e domenica 12 ottobre, la balconata del Mosè a Sacro Monte di Varese si riempie di caldarroste e atmosfera d’autunno: torna la castagnata organizzata dal Gruppo Lucine per raccogliere fondi destinati agli addobbi natalizi del borgo.

Un appuntamento atteso e ormai tradizionale quello della Castagnata al Sacro Monte, in programma sabato 11 ottobre (pomeriggio) e domenica 12 ottobre (per tutta la giornata) sulla suggestiva balconata del Mosè, affacciata sul paesaggio varesino.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo Lucine Sacro Monte, unisce convivialità, sapori tipici e spirito comunitario: protagonista sarà la caldarrosta, regina d’autunno, proposta in un contesto unico, tra vicoli in pietra e natura.

Il ricavato della manifestazione sarà destinato all’acquisto di nuovi addobbi natalizi per il borgo, contribuendo così all’atmosfera magica che ogni dicembre illumina Sacro Monte.