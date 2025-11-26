Andrea Rizzolini presenta “TH!NK”, parte da Gallarate il tour del campione di mentalismo

Dopo aver conquistato il titolo italiano di mentalismo e guidato la squadra azzurra alla vittoria come nazione più premiata ai recenti campionati del mondo, Andrea Rizzolini torna in tour con il suo acclamato spettacolo “TH!NK”. Debutto nazionale al Teatro Condominio di Gallarate il 27 novembre.

“TH!NK” non è un semplice show di magia o mentalismo, ma un vero e proprio viaggio sorprendente che fonde teatro, letteratura e filosofia con illusioni mozzafiato. L’autore di “Incanti” si presenta come un nuovo tipo di mentalista: non un individuo con poteri soprannaturali o un “Sherlock Holmes” dalle abilità investigative eccezionali, ma un illusionista che decide dialogare con il pubblico, rispetto alla sottile linea che separa la realtà dalla finzione.

Diverse le situazione che il performer metterà nel suo spettacolo, dalla lettura del pensiero, agli esperimenti psicologici, leggendo il vero o il falso a seconda del tono della voce dell’intervistato. Interessante anche l’esperimento di ipnosi collettiva, esteso a tutta la sala.

Lo spettacolo, dalle mille sfaccettature, esplora anche le zone grige che confinano con le nostre più classiche credenze, analizzandole a cavallo di quel confine che tra ciò che è vero e ciò che è solo verosimile.

Andrea Rizzolini non è solo un performer; è un artista che usa l’arte di leggere la mente – resa popolare da serie TV come The Mentalist o Lie to Me – come punto di partenza per esplorare le contraddizioni del pensiero umano. Campione italiano, autore del libro “Incanti” e capitano della Nazionale italiana di magia (che quest’anno ha trionfato ai mondiali), porta in scena uno show sovversivo, potente e rivoluzionario.

Prodotto da Officine dell’Incanto e con la regia di Piero Venesia, “TH!NK” è scritto da Andrea Rizzolini e Marco Morrone, ed è consigliato dai 12 anni in su, con una durata di circa un’ora e quaranta minuti.

Tutte le date del tour

Il tour parte da Gallarate e prosegue nelle principali città italiane:

27 novembre: GALLARATE – Teatro Condominio

29 novembre: MILANO – Teatro Lirico

30 novembre: BERGAMO – Teatro Colognola

2 dicembre: BRESCIA – Teatro San Giulia

4 dicembre: MODENA – Teatro Michelangelo

5 dicembre: PADOVA – Teatro Ai Colli

6 dicembre: PORDENONE – Teatro Pileo

I biglietti per tutte le date sono disponibili sul sito ufficiale dello spettacolo:

https://thinkshow.it/event/.