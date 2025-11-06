Gli studenti di Castronno ringraziano il Sindaco con una lettera

I ragazzi delle classi quinte della scuola primaria “Pascoli” e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “De Amicis” di Castronno hanno scritto al sindaco Giuseppe Gabri una lettera per ringraziare il Primo cittadino, e tutta l’Amministrazione comunale per l’attenzione riservata alle scuole e per i lavori svolti durante l’estate che hanno reso più funzionali le aule di musica e arte e la palestra.

È stato il sindaco dei ragazzi a consegnare a Gabri la lettera, scritta mano e sottoscritta da decine di firme di altrettanti studenti. Lo ha fatto martedì 4 novembre in occasione di una breve cerimonia promossa per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza della preside Maria Antonietta Ritucci, di alcuni rappresentanti degli insegnanti, del Gruppo Alpini, della Protezione Civile, della Polizia Locale e dei Carabinieri di Carnago.

“Un gesto che mi ha reso davvero felice, perché ripaga degli sforzi che ogni giorno si fanno per la nostra comunità”, ha commentato Gabri ringraziando ragazzi e insegnanti.