Gli studenti di Castronno ringraziano il Sindaco con una lettera

Durante le celebrazioni per il 4 Novembre Il Sindaco dei ragazzi ha consegnato a Gabri la lettera firmata da decine di studenti grati all'Amministrazione comunale per i lavori svolti per migliorare la scuola

Celebrazioni 4 novembre a Castronno

I ragazzi delle classi quinte della scuola primaria “Pascoli” e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado “De Amicis” di Castronno hanno scritto al sindaco Giuseppe Gabri una lettera per ringraziare il Primo cittadino, e tutta l’Amministrazione comunale per l’attenzione riservata alle scuole e per i lavori svolti durante l’estate che hanno reso più funzionali le aule di musica e arte e la palestra.

Due nuove aule tematiche per la secondaria De Amicis di Castronno

È stato il sindaco dei ragazzi a consegnare a Gabri la lettera, scritta mano e sottoscritta da decine di firme di altrettanti studenti. Lo ha fatto martedì 4 novembre in occasione di una breve cerimonia promossa per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza della preside Maria Antonietta Ritucci, di alcuni rappresentanti degli insegnanti, del Gruppo Alpini, della Protezione Civile, della Polizia Locale e dei Carabinieri di Carnago.

Celebrazioni 4 novembre a Castronno
“Un gesto che mi ha reso davvero felice, perché ripaga degli sforzi che ogni giorno si fanno per la nostra comunità”, ha commentato Gabri ringraziando ragazzi e insegnanti.

Pubblicato il 06 Novembre 2025
