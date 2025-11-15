Open Day alla primaria “Fermi” di Daverio: una giornata di scoperte

Una serata per conoscere da vicino la scuola, incontrare i docenti e respirare l’atmosfera che accompagnerà i bambini nel loro futuro percorso scolastico. È questo lo spirito dell’Open Day della scuola Primaria ” E. Fermi” Daverio, un appuntamento pensato per accogliere famiglie e futuri alunni.

Ad aprire l’incontro lunedì 1 dicembre alle ore 18 sarà la dirigente, insieme ai docenti della primaria, che daranno il benvenuto ai genitori e presenteranno l’identità educativa della scuola, da sempre attenta alla crescita armonica dei bambini e alla collaborazione con le famiglie.

Si proseguirà con un primo momento condiviso: una lettura animata che guiderà e incanterà bambini e adulti in una storia pensata per tutti, aprendo le porte all’immaginazione e introducendo, in modo semplice e accogliente, alcuni dei temi che saranno poi ripresi nei laboratori.

A seguire, spazio alla melodia. Il maestro di musica, già attivo nella scuola primaria e in quella dell’infanzia frequentata dalla maggior parte dei piccoli visitatori, proporrà una lezione aperta insieme ai bambini presenti. Un modo concreto per mostrare alle famiglie la continuità educativa tra asilo e primaria, e vivere in prima persona il percorso musicale della scuola.

Una volta conclusi questi momenti comuni, i bambini verranno accompagnati in due laboratori creativi pensati appositamente per l’Open Day: un laboratorio artistico, che riprenderà la storia ascoltata e permetterà ai piccoli di rielaborarla in maniera attiva e divertente; un laboratorio musicale, in cui i bambini potranno sperimentare ritmi, suoni e piccole attività espressive.

Mentre i piccoli si dedicheranno ai laboratori, le famiglie potranno approfondire l’offerta formativa, visitare gli spazi della scuola e confrontarsi liberamente con gli insegnanti.

“L’Open Day rappresenta così un’occasione preziosa non solo per scoprire da vicino le attività e l’organizzazione della scuola primaria, ma anche per percepire l’attenzione, la professionalità e la cura che guidano ogni scelta educativa -dicono le insegnanti-. Un invito aperto a tutti, per entrare in un luogo dove i bambini crescono, imparano, sperimentano e dove ogni giorno si costruisce il loro futuro”.