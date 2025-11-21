Pro Patria – Pergolettese, la partita in diretta
Anticipo di campionato per i Tigrotti attesi da un match che ha già l'odore dell'ultima spiaggia (venerdì 21, ore 20,30). Seguite e commentate con noi la gara in #direttavn
Partita quasi da ultima spiaggia per una Pro Patria alla ricerca di punti salvezza. Allo “Speroni” va in scena l’anticipo della 15a giornata di Serie C e i Tigrotti ospitano un’altra formazione da zone basse del Girone A, la Pergolettese. Il calcio d’inizio è in programma dalle 20,30 di venerdì 21 novembre. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
