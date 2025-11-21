Varese News

Sport

Pro Patria – Pergolettese, la partita in diretta

Anticipo di campionato per i Tigrotti attesi da un match che ha già l'odore dell'ultima spiaggia (venerdì 21, ore 20,30). Seguite e commentate con noi la gara in #direttavn

direttavn pro patria

Partita quasi da ultima spiaggia per una Pro Patria alla ricerca di punti salvezza. Allo “Speroni” va in scena l’anticipo della 15a giornata di Serie C e i Tigrotti ospitano un’altra formazione da zone basse del Girone A, la Pergolettese. Il calcio d’inizio è in programma dalle 20,30 di venerdì 21 novembre. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).

 

di
Pubblicato il 21 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.