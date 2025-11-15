Scontro tra due auto a Vedano Olona, un ferito in codice giallo

Un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco questa mattina, sabato 15 novembre, a Vedano Olona. Intorno alle 10:30, due autovetture si sono scontrate in via Marone. Due le persone rimaste coinvolte nello scontro: si tratta di due uomini di 20 e 36 anni. Uno dei due automobilisti è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale di Varese.