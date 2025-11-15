Scontro tra due auto a Vedano Olona, un ferito in codice giallo
Due uomini di 20 e 36 anni sono rimasti coinvolti in uno scontro tra auto in via Marone avvenuto nella mattinata di sabato 15 novembre
Un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco questa mattina, sabato 15 novembre, a Vedano Olona. Intorno alle 10:30, due autovetture si sono scontrate in via Marone. Due le persone rimaste coinvolte nello scontro: si tratta di due uomini di 20 e 36 anni. Uno dei due automobilisti è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale di Varese.
