Varese News

Varese Laghi

Scontro tra due auto a Vedano Olona, un ferito in codice giallo

Due uomini di 20 e 36 anni sono rimasti coinvolti in uno scontro tra auto in via Marone avvenuto nella mattinata di sabato 15 novembre

Incidente stradale vedano olona

Un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco questa mattina,  sabato 15 novembre, a Vedano Olona. Intorno alle 10:30, due autovetture si sono scontrate in via Marone. Due le persone rimaste coinvolte nello scontro: si tratta di due uomini di 20 e 36 anni. Uno dei due automobilisti è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Incidente stradale vedano olona

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale di Varese.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.