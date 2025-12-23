Alla sala Serra di Ispra lo spettacolo “La Bella e la Bestia”

Domenica 28 dicembre, alle ore 16.30, la Sala Serra di Ispra (Salita San Gabriele 68) ospiterà lo spettacolo La Bella e la Bestia, quattordicesimo appuntamento della Rassegna Parade inserita nel progetto “Tutti sull’Arca!”.

Lo spettacolo, una rivisitazione teatrale della celebre fiaba, è proposto da Teatro Blu di Cadegliano ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Ispra e il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto. L’ingresso è a offerta libera.

L’iniziativa rientra in un percorso culturale pensato per coinvolgere famiglie e bambini, valorizzando il teatro come spazio di incontro e condivisione, all’interno di una rassegna che da anni anima il territorio con proposte dedicate all’infanzia.

È consigliabile prenotare scrivendo all’indirizzo info@amalthreatro.org oppure telefonando al 335 8771173.