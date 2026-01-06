A Gavirate la Befana è arrivata in bicicletta

Tradizione ciclistica rispettata nel giorno dell’Epifania a Gavirate. Nella città dei “Brutti e Buoni” al ritrovo presso la pasticceria Veniani c’erano il sindaco Massimo Parola e il consigliere provinciale Michele Di Toro ad attendere i partecipanti alla pedalata.

Il termometro nella prima mattinata di oggi segnava una temperatura abbondantemente sotto lo zero che però non ha scoraggiato i pedalatori più audaci che hanno onorato con la loro presenza l’evento che ha segnato il primo appuntamento annuale proposto dall’associazione Ciclovarese.

Per tutti un omaggio e un caffè caldo, poi la pedalata sulle strade attorno al lago di Varese e il rientro a Gavirate con un timido sole ad accompagnare gli ultimi chilometri in bicicletta.

Tradizione rispettata anche per il gruppo più numeroso anche in questa edizione della “Aspettando la

Befana”, team che è risultato il Funtos Bike di Verbania con 20 partecipanti (foro di Giordano Azzimonti)

prevalendo su alcune formazioni della provincia di Varese.

Un buon inizio di stagione ciclistica per gli organizzatori dell’associazione Ciclovarese che, con il supporto tecnico. della Società Ciclistica Orinese, hanno già messo in cantiere per il prossimo 15 febbraio la Pedalata e Gravel di

San Valentino in memoria di Bruno Bertagna che quest’anno si svolgerà con partenza e arrivo presso il

ristorante pizzeria Al Lago a Groppello di Gavirate.