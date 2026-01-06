A Gavirate la Befana è arrivata in bicicletta
La tradizionale pedalata “Aspettando la Befana” si è svolta nella mattina del 6 gennaio
Tradizione ciclistica rispettata nel giorno dell’Epifania a Gavirate. Nella città dei “Brutti e Buoni” al ritrovo presso la pasticceria Veniani c’erano il sindaco Massimo Parola e il consigliere provinciale Michele Di Toro ad attendere i partecipanti alla pedalata.
Il termometro nella prima mattinata di oggi segnava una temperatura abbondantemente sotto lo zero che però non ha scoraggiato i pedalatori più audaci che hanno onorato con la loro presenza l’evento che ha segnato il primo appuntamento annuale proposto dall’associazione Ciclovarese.
Per tutti un omaggio e un caffè caldo, poi la pedalata sulle strade attorno al lago di Varese e il rientro a Gavirate con un timido sole ad accompagnare gli ultimi chilometri in bicicletta.
Tradizione rispettata anche per il gruppo più numeroso anche in questa edizione della “Aspettando la
Befana”, team che è risultato il Funtos Bike di Verbania con 20 partecipanti (foro di Giordano Azzimonti)
prevalendo su alcune formazioni della provincia di Varese.
Un buon inizio di stagione ciclistica per gli organizzatori dell’associazione Ciclovarese che, con il supporto tecnico. della Società Ciclistica Orinese, hanno già messo in cantiere per il prossimo 15 febbraio la Pedalata e Gravel di
San Valentino in memoria di Bruno Bertagna che quest’anno si svolgerà con partenza e arrivo presso il
ristorante pizzeria Al Lago a Groppello di Gavirate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.