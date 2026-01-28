Tecnologia senza paura: nasce “Brunello digitale”
Il progetto nasce con il Patrocinio del Comune di Brunello e rappresenta un’importante iniziativa di inclusione digitale promossa dall’associazione ARTandCHARITY O.D.V
È stato attivato Brunello Digitale, un nuovo servizio di assistenza e consulenza dedicato ai cittadini di Brunello e dei Comuni limitrofi, pensato per supportare le persone nell’uso consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.
Il progetto nasce con il Patrocinio del Comune di Brunello e rappresenta un’importante iniziativa di inclusione digitale promossa dall’associazione ARTandCHARITY O.D.V., da sempre impegnata nella promozione della cultura e dell’arte a sostegno di progetti sociali.
In un contesto in cui il digitale è sempre più centrale nella vita quotidiana – dall’accesso ai servizi della pubblica amministrazione alla comunicazione, dalla sanità alla gestione dei documenti personali – Brunello Digitale si propone come un punto di riferimento concreto per chi incontra difficoltà nell’utilizzo di strumenti come e-mail, PEC, SPID, smartphone, computer e servizi online.
Il servizio offre consulenze personalizzate su sicurezza informatica e prevenzione delle truffe online, utilizzo corretto della posta elettronica, accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, configurazione di dispositivi, gestione dei dati e navigazione sicura in rete.
Brunello Digitale è riservato ai soci di ARTandCHARITY O.D.V.; è comunque possibile tesserarsi anche al momento della prenotazione. Le consulenze vengono fornite esclusivamente in presenza, presso la sede dell’associazione, solo su appuntamento, nei giorni e negli orari di apertura. Non sono previste consulenze online o telefoniche.
Per i cittadini di Brunello la prima mezz’ora di consulenza è gratuita; per i cittadini dei Comuni limitrofi è previsto un contributo sotto forma di donazione. I contributi raccolti sono destinati a sostenere le attività sociali e culturali dell’associazione, contribuendo alla realizzazione di nuovi progetti a beneficio del territorio.
Il servizio è reso possibile grazie al Programma “Azienda Amica”, che vede il coinvolgimento e il sostegno di aziende del territorio sensibili ai temi della responsabilità sociale e dell’inclusione. Il loro contributo consente di offrire servizi accessibili e di rafforzare la rete solidale tra cittadini, associazione e imprese.
«Brunello Digitale si fonda su un principio semplice ma fondamentale: l’inclusione digitale è oggi una forma di cittadinanza attiva. Nessuno dovrebbe sentirsi escluso di fronte alle nuove tecnologie», sottolinea l’associazione.
Per informazioni dettagliate su modalità di accesso, orari e costi del servizio è possibile consultare il sito dell’associazione.
