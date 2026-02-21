Materia, le parole che costruiscono comunità
Tra recensioni, foto e pensieri scritti a mano, cresce la narrazione di un luogo che genera valore ogni giorno. Contribuire è semplice: ogni parola condivisa rafforza la comunità e ne amplia l’eco
“Una delle poche volte in cui il Materiale prevale sull’Immateriale”. La firma è di Michele Mezza, giornalista tra i fondatori di Rainews e grande conoscitore dell’universo mediatico e grande amico di VareseNews e ora Materia.
Prima di lui un’altra recensione che ci emoziona e dà l’energia per lavorare sempre meglio: “Materia grazie di esistere!!! sempre bellissimo”.
All’ingresso di Materia c’è un quaderno dove si possono lasciare pensieri, disegni, note e pian piano si sta riempiendo. Per il report del 2025 abbiamo preso alcuni di questi messaggi ed esce un affresco interessante.
Se volete potete contribuire anche utilizzando la dimensione digitale che trovate qui. Lasciateci una recensione e se volete caricate anche foto e video. Al momento se ne trovano 49 e anche questo è un modo per dare valore a Materia e diffondere le proposte a cui diamo vita giorno per giorno.
Tutti gli eventi di marzo a Materia.
Scarica qui il Report delle attività del 2025 a Materia
