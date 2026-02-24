“Papavero rosso”, a Cuveglio una storia d’amore e memoria tra guerra e presente

Tra passato e presente, il romanzo racconta il coraggio di chi ha amato e resistito, ricordando che nessuna verità resta sepolta per sempre

Un amore nato su un treno diretto al fronte, nel 1940, e una ricerca che attraversa ottant’anni di storia fino ai giorni nostri. È questo il cuore di Papavero rosso, il romanzo di Laura Valera protagonista del secondo appuntamento della rassegna letteraria “Tracciando orizzonti”.

L’incontro si terrà giovedì 26 febbraio alle 20.30 alla biblioteca di Cuveglio (Va) e vedrà l’autrice dialogare con Sara Magnoli. La rassegna, alla sua seconda edizione, è dedicata quest’anno a storie di coraggio ed etica ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale, con l’obiettivo di promuovere memoria e cultura della pace.

Il romanzo intreccia due piani temporali. Nel 1940 Lionello Gemelli parte per la guerra e sul treno incontra Dina, ragazza dagli occhi verdi: in quello sguardo scopre l’amore, mentre attorno infuriano il fascismo, le persecuzioni e la Resistenza. Nel 2024 Lea Gemelli, ghost writer fragile e disillusa, decide di indagare sul prozio partigiano morto troppo presto. Con l’aiuto dell’archivista Claudio Novembre, la sua ricerca diventa un viaggio interiore tra verità taciute, identità cambiate e segreti familiari.

Pubblicato a gennaio nella collana Amanti della casa editrice iDobloni, il libro è già stato annunciato vincitore del primo premio per la Narrativa Edita alla terza edizione del Premio internazionale d’Eccellenza DivinaMente Donna.

Tra passato e presente, “Papavero rosso” racconta il coraggio di chi ha amato e resistito, ricordando che nessuna verità resta sepolta per sempre e che il filo della memoria continua a legare ciò che siamo stati a ciò che scegliamo di essere.