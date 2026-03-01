Incidente stradale a Gerenzano, pedone investito e ferito

Incidente a Gerenzano, lungo la via per Uboldo, nel tardo pomeriggio di domenica: è avvenuto poco prima delle 19, all’altezza dell’incrocio con via Fratelli Ghirimoldi, appena fuori dal centro storico del paese.

Un pedone di 56 anni è stato investito mentre si trovava sulla carreggiata.

L’allarme è scattato alle 18.56 e sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso, ambulanza della CRI di Saronno e un’automedica. Allertata anche la Compagnia dei Carabinieri di Saronno, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica del sinistro.

Le condizioni dell’uomo non sono al momento note, ma l’intervento dei sanitari è stato classificato come codice giallo, con ferite o traumi significativi ma non in immediato pericolo di vita. È stato trasferito all’ospedale di Legnano.

La zona dell’incidente ha subìto rallentamenti e qualche deviazione temporanea al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.