La Futura non sa più perdere: batte Roma e la supera in classifica

Quinta vittoria consecutiva per la Futura Volley Giovani nel girone di Pool Promozione del campionato di Serie A2 femminile. Impegnata di nuovo nel match del lunedì sera la squadra di Tettamanti supera al tie-break la SMI Roma e sorpassa così le capitoline in classifica. Le Cocche salgono infatti a quota 26, al terzo posto condiviso con Costa Volpino e Altafratte mentre in testa si consuma il duello tra Brescia (prima con 37) e Talmassons (seconda con 36).

Notevole l’equilibrio tra le due squadre: all’andata vinse 3-2 Roma al PalaTiziano dopo 2h42′ di gioco, la partita di ritorno alla Soevis Arena non è stata da meno e – a risultato invertito – si è conclusa dopo 2h39′ di battaglia con il quinto set terminato 15-13 per Busto grazie a un ace di Enneking (murata poco prima) e due errori delle ospiti con tanto di video-check ad aggiungere suspence al finale. Clamoroso però soprattutto il terzo parziale vinto dalla SMI e terminato 37-39 per il momentaneo 1-2 esterno, subito riequilibrato dal netto 25-15 biancorosso nel quarto set. foto: FVG/Mondini

A livello individuale la MVP del match è stata Helena Sassolini, precisa in regia lungo tutto l’arco dell’incontro; la palleggiatrice toscana alimenta il braccio di Alyssa Enneking (30 punti col 34% e 4 muri) ma anche quelli di Veronica Taborelli (21 col 44%), Alice Farina (19 punti col 68%) e Marika Longobardi (16). Per Roma spiccano i 26 di Perovic e i 25 di Bosso, spine nel fianco della difesa bustocca.

«Con due squadre che difendono tanto, che a muro sono organizzate e che si conoscono il piatto era già servito – ha detto coach Tettamanti nel dopo gara – Non è stato facile rientrare, né dopo il terzo ma anche dopo il quarto vinto bene. In entrambe le occasioni lo abbiamo fatto nel modo giusto, complimenti davvero alle ragazze. Abbiamo avuto pazienza. Siamo stati fallosi in battuta ma ci ha premiato il contrattacco e la fase di break-point».

Futura Volley Giovani-SMI Roma Volley 3-2

(21-25, 25-21, 37-39, 25-15, 15-13)

FVG Busto A.: Sassolini 1, Taborelli 21, Rebora 8, Farina 19, Enneking 30, Longobardi 16, Blasi (L), Orlandi 2, Sormani, Ternava, Alberti, Talarico. N.e. Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

Roma: Guiducci 2, Perović 26, Consoli 8, Guidi 6, Mason 7, Bosso 25, Zannoni (L), Pecorari 2, Baratella, Cantoni. All. Di Peco.

Note – durata set: 25’, 30’, 48’, 24’, 19’; tot. 2h39’. Futura: battute sbagliate 23, vincenti 5, ricezione positiva 51% (perfetta 31%), attacco 41%, muri 9. Roma: battute sbagliate 9, vincenti 2, ricezione positiva 65% (perfetta 40%), attacco 36%, muri 8. Spettatori 380.