Francesco Piu a Lonate Ceppino per BluesINside

Dopo il primo appuntamento che ha visto protagonista la Paolo Bonfanti band, la rassegna BluesINside prosegue la sua programmazione a Lonate Ceppino. Sabato 11 aprile il palco di Black Inside ospiterà Francesco Piu, chitarrista e cantante sardo accompagnato per l’occasione da Silvio Centamore alla batteria e percussioni e da Gavino Riva al basso. L’evento nasce dalla collaborazione tra le associazioni Black Inside e Visioni Musicali, consolidando la proposta concertistica dedicata al genere blues nel territorio del Seprio.

Un percorso tra blues ed elettronica

Nato nel 1981, Francesco Piu ha strutturato negli anni una proposta musicale che fonde il blues tradizionale con influenze funky, rock e soul. La sua cifra stilistica si caratterizza per l’uso di una strumentazione variegata: oltre alla chitarra acustica, l’artista utilizza dobro, banjo, lap steel e armonica, cercando una sintesi tra i suoni della tradizione americana e sperimentazioni elettroacustiche. Questo lavoro sulla ricerca sonora gli ha permesso di frequentare stabilmente il circuito dei festival internazionali, da Memphis a Cognac.

Le collaborazioni internazionali

La carriera di Piu è segnata da numerose aperture di prestigio per artisti che hanno fatto la storia del genere. Nel suo curriculum figurano partecipazioni ai concerti di John Mayall, Johnny Winter, Robert Cray e Joe Bonamassa, oltre alla collaborazione con la Derek Trucks Band e i Fabulous Thunderbirds. Nel 2010 ha inoltre rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis, uno dei principali contest mondiali dedicati al blues, dopo aver ottenuto il riconoscimento nelle selezioni nazionali.

La produzione discografica e i live

La discografia dell’artista sardo alterna lavori in studio a registrazioni dal vivo. Tra le pubblicazioni principali figurano «Ma Moo Tones» del 2010, prodotto da Eric Bibb, «Peace and Groove» del 2016, caratterizzato da sonorità soul e R’n’B, e «Crossing» del 2019. Quest’ultimo lavoro rappresenta un omaggio a Robert Johnson in cui la musica del Delta del Mississippi viene contaminata da suoni mediterranei. La dimensione live resta comunque l’ambito in cui la tecnica chitarristica di Piu emerge con maggiore evidenza.

Dettagli della serata a Lonate Ceppino

Il concerto di sabato 11 aprile rappresenta una tappa significativa della rassegna BluesINside, che punta a portare nel Varesotto nomi di rilievo del panorama indipendente. La serata permetterà di ascoltare dal vivo l’evoluzione del sound di Piu, in un contesto che punta alla qualità dell’ascolto e alla vicinanza tra artisti e pubblico. Le informazioni sulla serata e le modalità di accesso sono disponibili presso i canali ufficiali di Black Inside.