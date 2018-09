Mondodomani al WST Show

Lo Sporting Club Mondodomani di Marnate, immerso in un parco di 33.000 mq. di verde con 7 campi da tennis (di cui 3 coperti), 2 piscine, saune e una confortevole Club House, oltre a rappresentare un punto di riferimento per le imprese e i dipendenti della zona si afferma sempre di più come attivo sostenitore di eventi di beneficenza.

Dopo le appaganti iniziative e i risultati ottenuti durante il periodo estivo per l’organizzazione di eventi quali “Gran Gala di E.va Onlus”, il Torneo“Fratelli Rossetti”, il cui ricavato è stato devoluto all’Associazione “Le stelle di Lorenzo” e le giornate dedicate all’ospitalità dei bambini della Comunità “Piccolo principe”di Busto Arsizio, il Club continua con la sua attività di sensibilizzazione sociale organizzando dal 28 settembre, giornata nazionale dello Sport Paraolimpico, al 30 settembre 2018 l’evento “WST Show Spirit of World Fit” tennis maschile e femminile in carrozzella, in contemporanea con WST, evento internazionale dedicato al turismo sportivo, che si svolgerà a Malpensa Fiere.

La Fiera Wst-show rappresenta il punto d’incontro naturale per un modello di vita sano per tutti,anche lontano da casa: praticare il proprio sport preferito in vacanza in qualunque stagione, libera l’importante potenziale turistico italiano di qualità con tutto il suo indotto che cresce economicamente e crea opportunità lavorative consistenti.

Un heritage di convenzioni di valore assoluto: con il Coni, le federazioni, le società sportive, le associazioni guida dello sport per tutti, il sistema scolastico e accademico, le istituzioni centrali e locali, gli enti di promozione turistica, il comparto alberghiero e la galassia dell’health style.

Un programma ininterrotto di eventi, seminari riempiranno questi giorni con la prospettiva di coinvolgere un largo target dedito al turismo e allo sport.

Un ‘occasione anche per ricordare agli appassionati di tennis che a Mondodomani fino a fine mese sono aperte le prova gratuite per i tutti i corsi della scuola tennis 2018 /2019.

