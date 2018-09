Pepe è stato ritrovato, l’hanno cercato per 4 anni

Pepe è stato ritrovato: il cane di taglia piccolissima che i suoi due padroni stavano cercano da ormai 4 anni è stato ritrovato vivo al canile di Sedriano.

Ad annunciarlo i suoi stessi padroni nella pagina “Pepe è scomparso aiuto” che nel frattempo ha raggiunto oltre 6mila mi piace

«Ragazzi non ci posso credere dopo 4 lunghissimi anni PEPE È A CASA!!!! – hanno scritto sulla pagina – Pepe è stato trovato in un area cani di un parco pubblico a Milano è stato abbandonato, era con cherry la cagnolina scomparsa in Brianza…..domani andiamo dal veterinario, ma a vederlo sta bene siamo a casa…. quando ci ha visti ci ha subito riconosciuti ci ha leccati ed è venuto in braccio subito! Ringrazio tutti delle divisioni fatte!!!!»

Pepe è stato protagonista anche di un nostro articolo, all’epoca della scomparsa, provocando centinaia e centinaia di condivisioni.