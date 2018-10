Conto termico: un’opportunità per l’installatore e il cittadino

Il Conto termico, uno degli incentivi a disposizione di cittadini ed imprese per adeguare il proprio impianto, potrebbe essere la scelta vincente non solo per i cittadini ma anche per gli installatori di impianti a biomassa, pompe di calore ed impianti solari termici, per acquisire nuovi clienti e nuove commesse.

Per questo CNA Varese organizza per lunedì 8 ottobre, dalle 18.30 alle 20.30 nella propria sede di Varese, un incontro informativo in cui si offrirà una panoramica sulle opportunità che la nuova versione del Conto Termico, introdotta nel 2016, può offrire ai cittadini, alle imprese e alle aziende agricole per riqualificare l’impianto di riscaldamento grazie all’adozione di tecnologie rinnovabili ad alta efficienza.

Spiegando, già in sede di preventivazione, il ritorno economico in tempi decisamente interessanti (in particolare sotto i 5.000 euro di contributo il pagamento avviene in un’unica rata entro 90 giorni dall’approvazione della pratica), l’installatore può disporre di una chance in più e, proponendo anche il supporto per la richiesta degli incentivi, può fornire un servizio più completo al proprio cliente.

Ma che cos’è e come funziona l’incentivo del Conto termico? Come sfruttarlo? Il seminario, gratuito e aperto a tutti, imprese e cittadini, si propone di dare risposta a queste e a molte altre domande, dando spazio anche a dubbi e casi concreti posti dai partecipanti.

Il programma dell’incontro:

Introduzione ai lavori – Gualtiero Fiorina CNA Varese

Introduzione al Conto termico – Dario Ridolfi:

Principi generali e soggetti che possono beneficiare del meccanismo;

Gli interventi incentivabili e le risorse disponibili;

Requisiti di accesso e soglie massime incentivabili per le diverse tipologie di intervento;

Le procedure di accesso e le modalità di riconoscimento degli incentivi.

Per partecipare è sufficiente inviare una mail a gfiorina@cnavarese.it, indicando il numero e il nome dei partecipanti e un recapito telefonico.

Per ulteriori informazioni: Gualtiero Fiorina 342 5780942